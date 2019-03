PS en sp.a dienen gezamenlijke Kamerlijst in Brussel in SPS

12 maart 2019

20u56

Bron: Belga 0 De socialisten van PS en sp.a dienen in het Brussels Gewest een gezamenlijke lijst in voor de Kamer. De lijst wordt getrokken door PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej. Schepen voor Vlaamse zaken in Sint-Joost-ten-Node, Lydia Desloover, krijgt de eerste van de twee sp.a-plaatsen,en staat op de vijfde plaats. In 2014 haalde de Brusselse PS vijf kamerzetels binnen.

Zoals bekend is het voor Nederlandstalige partijen in de praktijk quasi onmogelijk om een Brusselse Kamerzetel in de wacht te slepen. Maar na 26 mei zouden er toch één of twee Nederlandstalige Brusselaars in de Kamer kunnen zetelen. Zowel groenen als socialisten hebben immers beslist om gezamenlijke lijsten van de Franstalige en Nederlandstalige partijen. Desloover staat op de in principe verkiesbare plaats van de PS-lijst.

Anderlechtenaar Mohamed Adahchour bezet de elfde plaats. Eerder raakte bekend dat de Koekelbergse Groen-schepen Tinne Van der Straeten de derde plaats op de Ecolo-lijst krijgt. De Franstalige groenen haalden vijf jaar geleden twee Kamerzetels, maar deden het in het Brussels gewest erg goed bij de lokale verkiezingen.

Na Ahmed Laaouej staat Brussels fractieleidster en schepen in Elsene Caroline Désir op twee, gevolgd door burgemeester van Sint-Joost en Kamerlid Emir Kir en Nawal Benamou. Kamerlid Karine Lalieux duwt de lijst.

De lijst voor het Brussels Parlement wordt getrokken door minister-president Rudi Vervoort, gevolgd door Brussels staatssecretaris Fadila Laanan en minister van de Franse Gemeenschap Rechid Mardane. De lijst wordt geduwd door Brussels burgemeester Philippe Close.

De PS-lijst voor het Brussels Gewest bestaat voor meer dan de helft uit nieuwkomers, voor de Kamer gaat het om 42 procent.