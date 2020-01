PS en N-VA vliegen elkaar (weer) in de haren: “PS wil regering waarin zij de baas kunnen spelen” LH

27 januari 2020

11u17

Bron: LN24, Belga 6 Op de Franstalige nieuwszender LN24 heeft Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) deze ochtend zijn kijk op de federale regeringsvorming gegeven. Di Rupo verdedigde informateur en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez na zijn uitspraken over het unitaire België. “Iedereen is vrij om zijn mening te geven", aldus Di Rupo. Ook een aantal andere verklaringen lijken de kloof tussen PS en N-VA niet te verkleinen.

Bouchez sprak zich vorige week in een lang interview in het Franstalige politieke blad ‘Wilfried’ uit voor het unitaire België zoals het vroeger, voor de staatshervormingen, bestond. Daarbij gaan alle bevoegdheden terug naar het Belgische niveau, en verdwijnen de deelstaten zoals Vlaanderen en Wallonië. Meteen kwamen er negatieve reacties op de uitspraken, zoals van N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever. “Het unitarisme is al uitgeprobeerd in dit land”, zei De Wever. “Het werkte na 1830, zolang de Vlamingen tweederangsburger waren en werden bestuurd door mensen die geen Nederlands spraken.

“Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Informateur of niet”, zei Di Rupo bij LN24. “Bouchez sluit zich met zijn uitspraken deels aan bij wat wij bij de PS ook zeggen. Maar de regio’s hebben vandaag ook hun relevantie. Het waren de reacties van N-VA die mij schokten. Zodra iemand het niet eens is met N-VA, volgen er verwijten die ik veroordeel. Iedereen heeft het recht om te spreken.”

“Volgens mij doet N-VA er alles aan om te tonen dat het niet mogelijk is om een federale regering te vormen. Dat is het spel dat N-VA en Vlaams Belang spelen. Beide partijen wensen het einde van België en een onafhankelijk Vlaanderen”, haalde Di Rupo nog eens uit. “Er wordt gezegd dat men niet kan regeren zonder de grootste Vlaamse partij, maar gedurende vijf jaar was er een regering zonder de voornaamste Franstalige partij", aldus Di Rupo nog.

“Veertig keer rond de tafel gezeten”

Volgens de oud-voorzitter van de Franstalige socialisten hebben de PS en de N-VA al een veertigtal keer rond de tafel gezeten. “Twintig vergaderingen speelden zich op politiek niveau af, twintig vergaderingen waren met technici”, zei hij.

Di Rupo is ook nog steeds niet onder de indruk van de opening die De Wever op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij leek te maken. “Hij heeft nooit over een pensioen van 1.500 euro gesproken, wel over minimumpensioenen. Die minimumpensioenen verhogen, dat is wel het minste dat we kunnen doen.” De N-VA laat proefballonnetjes op, aldus Di Rupo. “Mijn aanvoelen is dat ze alles doet om aan te tonen dat het onmogelijk is om een federale regering te vormen.”

Ook andere verklaringen uit PS-hoek lijken de kloof tussen de N-VA en de Franstalige socialisten niet te verkleinen. Zo stuurde PS-Kamerfractieleider Ahmed Laaouej afgelopen weekend aan op een regering zonder N-VA. “Wat is het resultaat van een regering met N-VA? Een Vlaams Belang dat van 3 naar 18 zetels is gegaan in het federaal parlement”, zei de PS’er.

Ik heb de indruk dat PS geen regering met een meerderheid in Vlaanderen wil, maar een regering waarin zij de baas kunnen spelen N-VA-voorzitter Bart De Wever

“De vijandelijkheden zijn niet bepaald gestaakt”, reageerde N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys voor aanvang van het N-VA-partijbestuur. Ook voorzitter Bart De Wever is duidelijk niet opgezet met de aanvallen uit PS-hoek. “Ik heb de indruk dat zij geen regering met een meerderheid in Vlaanderen willen, maar een regering waarin zij de baas kunnen spelen”, aldus De Wever.

N-VA wel te spreken over CD&V

De N-VA-voorzitter is dan weer wél te spreken over de houding van de CD&V. Die partij blijft hameren op het belang van een federale regering met een Vlaamse meerderheid. “Ik ben hun daar dankbaar voor. Dat kan ik niet van alle partners zeggen”, aldus De Wever met een weinig verholen kritiek aan het adres van Open Vld.

Morgen trekken informateurs Joachim Coens (CD&V) en Bouchez (MR) met hun eindverslag naar de koning. De vraag is nu wie de koning morgen het veld zal insturen. Krijgt bijvoorbeeld De Wever de kans om te onderzoeken of een paars-gele coalitie nog wel kans op slagen heeft? “Ik ga daar geen commentaar geven. We zullen zien wat het paleis beslist nadat men de partijvoorzitters gehoord heeft. Het informateurschap is geen opdracht waarvoor je solliciteert”, aldus De Wever. De N-VA-voorzitter blijft wel bereid “zijn verantwoordelijkheid op te nemen”.

LEES OOK: Tijd voor De Wever? Weinig enthousiasme voor nog maar eens een rondje informeren