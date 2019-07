PS en N-VA kijken elkaar vanavond in de ogen op rondetafel

SPS DDW KVE

28 juli 2019

17u34

Bron: Belga

0

PS is aanwezig op de rondetafel van de federale informateurs, die om 18 uur van start is gegaan in Kazerne Prins Albert naast het Egmontpaleis. Groen is er ook bij, maar Ecolo niet.