PS en Ecolo sluiten bestuursakkoord in Bergen, Nicolas Martin volgt Elio Di Rupo op TT

06 november 2018

17u02

Bron: Belga 0 Na drie weken onderhandelen zijn PS en Ecolo het in Bergen eens geraakt over een bestuursakkoord voor de komende zes jaar. Dat hebben Nicolas Martin (PS) en Charlotte De Jaer (Ecolo) aangekondigd. Martin wordt burgemeester als opvolger van Elio Di Rupo.

Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde de PS in Bergen 44,25 procent van de stemmen, goed voor 23 zetels. Dat was 10,91 procentpunt minder dan in 2012, toen de socialisten nog 29 zetels binnenrijfden. Di Rupo liet voor de verkiezingen verstaan dat hij mogelijk burgemeester zou als hij als lijstduwer meer stemmen zou binnenhalen dan lijsttrekker en vorige eerste schepen Martin. Maar dat lukte hem niet.

Ecolo daarentegen haalde een historisch hoog resultaat in de stad van PS-voorzitter Elio Di Rupo. De groenen klokten af op 12,78 procent en 6 zetels, een winst van 3,96 procentpunt en 3 zetels ten opzichte van zes jaar geleden.

De aan de MR verwante lijst Mons en mieux van Georges-Louis Bouchez werd in Bergen de tweede partij met tien zetels.