PS en Ecolo praten met meer dan honderd leden van Waalse middenveld op zoek naar steun voor minderheidsregering

26 juni 2019

13u52

Bron: Belga 0 PS en Ecolo raadplegen morgen en vrijdag meer dan honderd spelers uit het maatschappelijk middenveld om te praten over de grote lijnen van een toekomstig Waals regeerakkoord. Die twintig krachtlijnen zijn ondertussen bekend. PS en Ecolo beschikken samen niet over een meerderheid, maar werken aan een minderheidsregering die steun zoekt in het parlement. Het blijft de vraag hoe levensvatbaar die formule is.

Onderwijsnetten, ngo's, de arbeidsorganisatie Forem of investeringsmaatschappijen als de Sogepa mogen samen met jeugdverenigingen en het fonds voor wetenschappelijk onderzoek langs gaan in het parlement van de Franse gemeenchap in Brussel (morgen) of in het Waals Parlement in Namen (op vrijdag). PS en Ecolo zullen er de eerste schets van hun krachtlijnen voorstellen. Bedoeling is dat de verschillende organisaties hun input geven, zodat die grote lijnen verder kunnen worden uitgewerkt.

PS en Ecolo willen hun bijgewerkte krachtlijnen daarna voorleggen aan de leden van het Waals Parlement en het parlement van de Franse Gemeenschap om op die manier steun te zoeken bij parlementsleden van buiten hun partij.

Of die methode uiteindelijk tot een werkbare minderheidsregering zal leiden, blijft twijfelachtig. Uiteindelijk zal een meerderheid van het parlement wel voor een nieuwe regering moeten stemmen. En bij het cdH blijven ze er alvast bij: PS en Ecolo kunnen proberen wat ze willen, het zal volgens de partijtop niet lukken om individuele parlementsleden van de partij los te weken om steun te verlenen vanuit de oppositie. Vraag is dan ook hoe de situatie verder zal evolueren en of PS en Ecolo uiteindelijk toch bij de MR zullen uitkomen, op zoek naar een meerderheid.

