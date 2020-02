PS eist doorlichting taxshift van regering-Michel, "nog voor start van formatie" SPS

Bron: Belga 0 De PS wil dat er een grondige doorlichting komt van de taxshift van de regering-Michel, "nog voor de vorming van een nieuwe regering van start gaat". Dat zegt de partij in een reactie op het nieuws dat het begrotingstekort dit jaar dreigt op te lopen tot 2,4 procent. De Franstalige socialisten leggen de schuld daarvoor bij het begrotingsbeleid van de regering onder leiding van Charles Michel.

Die regering heeft België met een openstaande rekening opgezadeld, zegt de PS in een persbericht. De taxshift "werd nooit gefinancierd" en kwam in de feiten neer op "een reeks cadeaus aan bedrijven, zonder dat daarvoor tegenprestaties werden geëist".

"Dit alles heeft voor een onderfinanciering van onze overheid gezorgd die de sociale zekerheid in gevaar heeft gebracht, met de meest kwetsbare sociale groepen als slachtoffers." De PS maakt van "de correctie van deze historische fout" een voorwaarde om mee te stappen in een volgende regering, luidt het in een persbericht van voorzitter Paul Magnette.

Concreet eist Magnette een grondige doorlichting van de taxshift, "nog voor de vorming van een nieuwe regering van start gaat". De partij eist ook dat de inkomsten van de overheid terug op niveau worden gebracht en dat het evenwicht in de sociale zekerheid weer hersteld wordt. "Het is uitgesloten dat de werknemers, de gepensioneerden en de patiënten daartoe een bijdrage zouden leveren. We moeten dringend praten over een belasting op kapitaal en op de inkomsten van grote bedrijven.”