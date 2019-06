PS-duo Di Rupo/Magnette ontvangt morgen cdH en PVDA HAA

02 juni 2019

16u29

Bron: Belga 6 PS-voorzitter Elio Di Rupo en gewezen Waals minister-president Paul Magnette ontvangen morgen in Namen om 10.30 uur het cdH en om 15 uur de PVDA in het kader van de onderhandelingen voor een meerderheid in Wallonië en de Franse Gemeenschap.

De PS is op 26 mei de grootste partij gebleven in Franstalig België. Dat betekent dat de Franstalige socialisten het initiatiefrecht hebben in zowel Wallonië als in de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest. In Brussel zijn het Laurette Onkelinx, de voorzitster van de Brusselse PS-federatie, en uittredend Brussels minister-president Rudi Vervoort die de gesprekken leiden. Zij ontvangen morgen DéFI en PVDA en dinsdag cdH.



Di Rupo en Magnette hebben vorige woensdag reeds met ontslagnemend premier Charles Michel en uittredend Waals minister-president Willy Borsus voor de MR en Jean-Marc Nollet en Stéphane Hazée voor Ecolo gepraat in het Waals Parlement.

Het cdH zakt morgen met een trio af naar de Waalse hoofdstad: partijvoorzitter Maxime Prévot, ondervoorzitster van de Waalse en Franse gemeenschapsregering Alda Greoli en Waals ondervoorzitter van de partij Jean-Paul Bastin. Voor de PVDA komen voorzitter Peter Mertens en Kamerlid Raoul Hedebouw naar Namen.



Gisterenmiddag had de voorzitster van de cdH-fractie in de Kamer, Catherine Fonck, er op RTL-TVI voor gepleit dat haar partij gezien het resultaat van de verkiezingen zou kiezen voor de oppositie. Op dezelfde zender sprak Raoul Hedebouw zich uit voor een coalitie PS-Ecolo-PTB omdat hij punten van overeenstemming tussen de drie partijen zag, onder meer rond het gratis openbaar vervoer en het huisvestingsbeleid.