PS beëindigt coalitiegesprekken met PVDA in Luik Tess Jacobs

30 oktober 2018

17u24

Bron: BELGA 0

PS, grootste partij in Luik, zet de onderhandelingen met PVDA over een mogelijke nieuwe coalitie stop. De socialisten zetten hun gesprekken met de vijf andere partijen die in de gemeenteraad zetelen: MR, Vert Ardent, cdH, Vega en DéFI, wel verder.

PVDA wil in Luik vooral inzetten op meer sociale woningen, behoud van open ruimte, gratis bussen en een lagere verloning voor het bestuur. Volgens PS is “PVDA niet in staat de haalbaarheid en de betaalbaarheid van haar voorstellen aan te tonen.” Ze zouden vooral “hun heil in nieuwe belastingen en een toenemende schuld zoeken.” PVDA is er niet in geslaagd de campagnemodus te verlaten, en is daarom niet in staat zich op te stellen als een stevige partner voor het bestuur, luidt het bij PS.

