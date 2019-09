PS: “Akkoord met N-VA lijkt moeilijk, maar valt niet uit te sluiten” TT

13 september 2019

18u06

Bron: Belga 0 Niet evident, maar niet onmogelijk. Zo omschrijft Jean-Claude Marcourt, de nieuwe Waalse parlementsvoorzitter en PS-onderhandelaar op federaal niveau, een akkoord met de N-VA. "We zullen zien. Het is moeilijk. We kunnen die mogelijkheid niet uitsluiten", verklaarde hij aan de VRT in de marge van de eedaflegging van de nieuwe Waalse ministers in Namen.

Eerder deze week had PS-voorzitter Elio De Rupo onderhandelingen met N-VA niet uitgesloten, maar niet over het confederalisme en niet om zomaar de Zweedse ploeg uit te breiden. Later bleek dat de socialisten Open Vld viseerden. Daarmee zouden ze - althans zo luidt de redenering - de Vlaamse liberalen ertoe willen aansporen een regering zonder N-VA wat ernstiger te overwegen.

Informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte hebben maandag een nieuwe fase van hun opdracht aangevat met N-VA, PS, MR, Open Vld, CD&V en sp.a. Begin oktober wordt een eindrapport van het duo verwacht met het oog op de start van een formatieronde.

Di Rupo “beschikbaar” voor een overgangsfase

Nu Di Rupo de nieuwe Waalse minister-president is, vormen Paul Magnette en Jean-Claude Marcourt de basistandem van de PS voor de discussies op federaal niveau. Maar “tijdens een overgangsfase, waarover het bureau zal praten, blijf ik beschikbaar”, zei de Di Rupo in de marge van zijn regeerverklaring in het Waals Parlement. “We gaan intern bespreken hoe we dat exact gaan organiseren. Maar Magnette en Marcourt vormen de basistandem”.

Di Rupo hoopt op constructieve oppositie: “Kom binnen zonder kloppen”

Aan Waalse zijde riep Di Rupo (PS) de oppositiepartijen op om zich constructief op te stellen. “De noden van Wallonië zijn zo groot dat het spijtig zou zijn ons dat we onze tijd zouden verdoen met elkaar uit te schelden en ons te verliezen in politieke ruzies”, klonk het tijdens zijn regeerverklaring. “Ik zeg aan de oppositie: kom maar binnen zonder kloppen! Wij staan open voor constructieve discussies.”

Het nieuwe regeerakkoord dat PS, MR en Ecolo sloten, bevat onder meer 4 miljard euro investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad van 63,7 naar 68,7 procent en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030.

“We hebben een resultaatsverbintenis”, zei Di Rupo, die wil dat zijn ploeg snel met concrete plannen en maatregelen komt om de duurzame transformatie die de nieuwe regering in Wallonië wil doorvoeren effectief te realiseren.

“Voor Wallonië is niets onmogelijk. Wallonië heeft troeven die we gaan uitspelen en enkele zwakke punten die we zullen corrigeren. Maar het zal niet gemakkelijk zijn. We zullen moeten werken, werken en nog eens werken”, zei Di Rupo.