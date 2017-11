Proximus wil wél een sympathiek bedrijf zijn IB

Een telefoon met het Proximus-logo. Proximus verontschuldigt zich voor "de wat ongelukkig gekozen uitspraak" van woordvoerder Jan Margot in de uitzending van 'De Inspecteur' op Radio 2. Daarin werd het verhuren van telefoons door het telecombedrijf aan klanten die dat mogelijk niet weten en de toestellen soms niet meer gebruiken, opnieuw aan de kaak gesteld. "Wij zijn geen bedrijf dat sympathiek wil zijn", liet de woordvoerder zich ontvallen.

Proximus wil daarom nu "uitdrukkelijk sorry" zeggen. "Veel belangrijker voor ons dan te zeggen dat we sympathiek zijn, is dit gewoon te tonen. En dat doen onze mensen elke dag opnieuw", verzekert het bedrijf in een mededeling.

Duidelijk vermeld

Het houdt wel voet bij stuk. "Sommige van onze klanten huren liever een vast toestel in plaats van meteen de volledige aankoopsom te betalen. Net daarom bieden we deze mogelijkheid aan", luidt het. "Op de maandelijkse factuur staat deze huur altijd duidelijk vermeld. Bovendien geniet je tijdens de hele huurperiode van technische bijstand." RHA/