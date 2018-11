Proximus weet niet waarom Pieter factuur van 9.400 euro krijgt, maar dreigt wel met deurwaarder mvdb

15 november 2018

22u17

Bron: Sud Presse 0 Pieter uit Charleroi is zich een aap geschrokken toen hij dinsdag zijn post opende. Liefst 9.400 euro, zoveel bedraagt het verschuldigde bedrag op zijn Proximus-factuur. Pieter heeft alleen het raden naar de hoogte van die som en ook de Proximus-medewerkers kunnen hem voorlopig niet helpen. De telecomoperator dreigt wel de gerechtsdeurwaarder op hem af te sturen, schrijven de kranten van Sud Presse.

Op de factuur staat geen verklaring voor het astronomische bedrag, enkel de vermelding dat het om kosten gaat voor de installatie van telefooninfrastructuur. “In maart of april 2017 kwam een technieker naar mijn appartement om een Proximus-box te plaatsen. Ik had een abonnement genomen voor internet, televisie en telefoon. De installatiekosten waren gratis, de technieker heeft er niets van gezegd”. De maandelijkse afrekeningen die sindsdien toekomen betaalt Pieter altijd op tijd, op één keer na. “Het klopt dat ik een keer te laat was, maar dat heb ik later meteen geregeld.”

Sinds dinsdag heeft Pieter al verschillende keren de klantendienst van Proximus gecontacteerd om meer uitleg te krijgen over de 9.400 euro. Een medewerkster vroeg hem zelfs “van hoeveel gebouwen hij de eigenaar is.” “Ik vertelde haar dat ik een klein appartementje woon. Ze moest lachen, maar kon me geen verder antwoord geven.”

De telecomoperator dreigt intussen een gerechtsdeurwaarder te sturen om het verschuldigde bedrag te vereffenen. “Ik heb momenteel geen 9.000 euro voorhanden. Da’s bijna de prijs van een nieuwe auto!”, zucht de man. Als hij enige betalingsachterstand zou hebben, vindt Proximus het zelf vreemd dat hij daarover geen voorafgaande brieven ontving, luidt het bij een woordvoerder in Sud Presse . Deze verklaarde de bewuste factuur verder uit te zoeken.

