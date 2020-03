Proximus stelt gratis wifi ter beschikking in triagecentra tijdens coronacrisis WDw

25 maart 2020

12u10

Bron: Belga 0 Telecomoperator Proximus stelt gratis wifi ter beschikking in de triagecentra. Dat laat minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld) weten in een persbericht. Hij roept de andere operatoren op dit goede voorbeeld te volgen.

"Proximus wil het opzetten van noodhospitalen en de goede werking van de triagecentra ten volle ondersteunen. Daarom hebben we een oplossing uitgewerkt om snel in de nodige wifi-connectiviteit te voorzien. We doen dit kosteloos. Op die manier hopen we bij te dragen aan de enorme uitdaging die de medische wereld vandaag heeft", zegt Bart Van den Meersche, Chief Enterprise Market Officer van Proximus.