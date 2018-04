Proximus onder vuur voor afluisteren telefoongesprekken rvl

17 april 2018

06u17

Bron: Belga 3 Om de kwaliteit van het groeiende aantal telefoongesprekken via de internetverbinding te controleren, luistert Proximus gesprekken af. De Privacycommissie waarschuwt echter dat dat mogelijk strafbaar is, zo schrijft De Tijd.

Tijdens een verhoor in het gerechtelijk onderzoek naar de vraag of parketmagistraat Peter Van Calster en belastingdirecteur Karel Anthonissen zijn afgeluisterd, maakte een manager van Proximus melding van een nieuw systeem dat de telecomoperator sinds juni 2017 gebruikt: een "spraakkwaliteit-analysetool". Die moet de kwaliteit controleren van telefoongesprekken die niet meer via de oude telefoonkabels stromen, maar via het internetnetwerk, de zogenaamde 'voice over ip'.

Het systeem is sinds juni 2017 operationeel en bewaart opnames maximaal vijf dagen. In die periode is het mogelijk in de opgeslagen communicatie te zoeken en naar de inhoud te luisteren. De Proximus-manager benadrukte dat het systeem "maar door een beperkt aantal mensen" wordt gebruikt om de technische kwaliteit van de communicatie te analyseren.

De Privacycommissie stelt echter dat Proximus mogelijk in de fout gaat. "De strafwet is duidelijk over het geheim van communicatie. Als een derde partij daar kennis van neemt, moet die eerst toestemming hebben van alle personen die bij die communicatie betrokken zijn", zegt woordvoerster Caroline De Geest. "Het maakt niet uit hoe kort de opnames worden bewaard of hoe weinig mensen ernaar kunnen luisteren. Alleen al het opnemen van communicatie waar je zelf niet bij betrokken bent, is strafbaar."

De woordvoerder van Proximus, Haroun Fenaux, verdedigt het systeem. "De applicatie wordt enkel gebruikt voor de analyse van kwaliteitsproblemen van specifieke nummers. En enkel als de klant een probleem meldt en erom vraagt dat te analyseren."