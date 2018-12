Proximus maakt zich geen zorgen over Huawei: “Altijd goed samengewerkt” LH

27 december 2018

16u16

Bron: Belga 0 Steeds meer westerse overheden zetten vraagtekens bij het Chinese netwerkbedrijf Huawei. Het grootste telecombedrijf van België, Proximus, ziet echter “geen concrete elementen die zorgen baren". Of de Chinezen het 5G-netwerk van Proximus zullen uitrollen, is "nog niet beslist".

Na de Verenigde Staten zijn er de laatste tijd nog meer landen die waarschuwen voor mogelijke Chinese spionage via Huawei. Enkele dagen geleden raakte bijvoorbeeld bekend dat Huawei niet mag meedoen aan de ontwikkeling van een Brits communicatiesysteem voor hulpdiensten. Minister van Defensie Gavin Williamson verklaarde vandaag ook ongerust te zijn over de deelname van Huawei aan de ontwikkeling van het Britse 5G-netwerk.

Risico-analyse

In België raakte eerder deze maand via de krant De Tijd bekend dat het Centrum voor Cybersecurity (CCB) het Chinese bedrijf onder de loep neemt. Het CCB voert een risico-analyse uit om een gefundeerd advies uit te kunnen brengen, luidde het.

Testen met 5G

Huawei levert onder meer netwerkinfrastructuur aan Proximus. Het bedrijf was de leverancier van het 4G-netwerk van Proximus en voerde als "logische partner" ook al testen uit met het snellere 5G-netwerk dat de operator in de komende jaren wil uitrollen. Maar of de Chinezen het hele 5G-netwerk zullen uitrollen is nog niet beslist, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Het ziet er niet naar uit dat Huawei uitgesloten wordt. "Veiligheid is een belangrijke prioriteit voor Proximus en wordt onder strikte voorwaarden opgenomen in elk contract. Dat zal zeker ook het geval zijn voor een belangrijke technologische ontwikkeling als 5G. Vandaag is er echter geen enkele officiële richtlijn van een Belgische of Europese overheidsinstantie die de keuze van een leverancier inperkt op basis van herkomst", klinkt het. "Wij hebben altijd goed samengewerkt met Huawei en er liggen vandaag geen concrete elementen op tafel die zorgen baren.”