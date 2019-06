Proximus doekt portaalsite Skynet.be op FVI

13 juni 2019

14u12

Bron: Belga 1 Een groot merk uit de Belgische internetgeschiedenis verdwijnt binnenkort van het web. Proximus doekt op 1 juli zijn portaalsite Skynet.be op, en vervangt hem door het nieuwe tv-portaal Proximus Pickx. De e-mailadressen @skynet.be blijven wel bestaan.

Het merk Skynet ontstond in 1995. De kleine internetprovider werd al drie jaar na zijn oprichting volledig overgenomen door Belgacom. Onder de vleugels van die mastodont groeide de portaalsite Skynet.be uit tot een van de belangrijkste van België.

De laatste jaren kwam het merk echter wat op de achtergrond terecht en nu heeft Proximus beslist om het te laten uitdoven. Met Proximus Pickx heeft de telecomprovider een nieuwe portaalsite ontwikkeld die een gelijkaardige inhoud heeft als Skynet.be. Op 1 juli zal de URL skynet.be doorverwijzen naar proximuspickx.be. Ook enkele andere themasites, zoals proximus11.be, gaan op in het nieuwe platform. Momenteel ontvangt Skynet.be volgens Proximus maandelijks nog ongeveer 800.000 bezoekers.

Proximus benadrukt dat de klanten met een e-mailadres van Skynet (@skynet.be) hun adres zullen kunnen houden. Er zal een mailbox-icoontje staan op de website proximuspickx.be om de inbox te bereiken.

Vijf jaar na de naamsverandering van Belgacom naar Proximus kondigde CEO Dominique Leroy donderdag een "nieuwe merkpositionering" aan. Dat gaat ook gepaard met een nieuwe slogan: "Altijd Dichtbij" wordt "Think Possible". Proximus wil mensen helpen om zich goed te voelen in de nieuwe digitale wereld, legde Leroy uit.