Proximus bevestigt: meerderheid BICS staat in etalage HAA

17 juli 2020

07u32

Bron: Belga 1 De aandeelhouders van BICS (Belgacom International Carrier Services) overwegen de mogelijke verkoop van 51 procent van de aandelen in het bedrijf. Dat bevestigt Proximus.

Het bedrijf bevestigt daarmee berichtgeving door De Tijd. Proximus wil wel een belang van 49 procent in de onderneming behouden.

Volgens het telecombedrijf zijn er gesprekken aan de gang met mogelijke investeerders. Het is niet zeker dat die zullen uitmonden in een akkoord of transactie.

BICS voert de internationale carrieractiviteiten uit van de Proximus-groep.