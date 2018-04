Provincies en gemeenten willen detailhandel langs de N70 bundelen in 'winkelrijke zones' kg

10 april 2018

14u54

Bron: Belga 1 De winkels langs de N70, de steenweg tussen Antwerpen en Gent, moeten zoveel mogelijk gebundeld worden in handelskernen. Dat vinden de provincies provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de acht gemeenten langs de N70. Zij ontwikkelden een visie rond de plaats die detailhandel langs die weg in de toekomst nog mag innemen. Het gaat om een pilootproject dat als voorbeeld moet dienen voor soortgelijke wegen in de rest van het land.

De visie werd uitgewerkt omwille van de toenemende leegstand in handelskernen en de mobiliteits- en ruimteproblematiek door verspreide detailhandel langs steenwegen. "Decennia geleden werd er in Vlaanderen nauwelijks nagedacht over mobiliteit en ruimtelijke ordening en daar dragen we nu de gevolgen van", zegt Antwerps gedeputeerde voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Luk Lemmens (N-VA). "We uiten nu de ambitie om hier tegen 2030 iets aan te veranderen."

Vier zones

De N70 zal verdeeld worden in vier zones, zegt gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V). "Een 'no go' waar we voor behoud en herstel van open ruimte gaan, winkelarme zones waar het totale aanbod aan detailhandel niet mag verhogen en slechts kleine uitbreidingen mogelijk zijn, clusterzones waar we ruimtebehoevende detailhandel willen concentreren en winkelrijke zones in handelskernen. Die visie moet wel nog verder juridisch verankerd worden."

Locaties die door de bestaande detailhandel zouden worden verlaten, kunnen volgens de provincie weer hun oorspronkelijke bestemming terugkrijgen of er kan een nieuwe bestemming voor worden uitgewerkt.

"Niemand verplichten om te verhuizen"

Een voorbereidende studie wees volgens de provincie Antwerpen uit dat detailhandel in een cluster met andere winkels winstgevender is dan verspreid langs een steenweg, zoals nu vaak het geval is.

"We gaan niemand verplichten om te verhuizen, maar wel overtuigende argumenten aanbrengen en stimulerende maatregelen uitwerken", aldus Caluwé.