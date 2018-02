Provincie weigert stedenbouwkundige vergunning moskee in Oostende ep

01 februari 2018

15u12

Bron: Belga 0 De provincie West-Vlaanderen weigert de aanvraag van de vzw Pakistan Islamic Association voor een stedenbouwkundige vergunning voor de ingebruikname van een gebedsruimte in Oostende. Dat meldt de deputatie vandaag na haar zitting. De stedenbouwkundige vergunning betreft een functiewijziging van handelspand naar gebedsruimte.

Het college van burgemeester en schepenen in Oostende verleende op 11 september 2017 de vergunning onder voorwaarden. Enkele weken later werd die ingetrokken door het college toen bleek dat er veel meer mensen dan aangevraagd de gebedsruimte zouden gebruiken.

De provincie volgt daarin. "De aanvrager spreekt zelf van maximaal 75 bezoekers. In het dossier is er echter sprake van een capaciteit van meer 200 personen. In de huidige aanvraag wordt er geen enkele parkeerplaats op eigen terrein voorzien en zijn er ook te weinig fietsenstallingen. Bovendien kent de omgeving nu al een grote parkeerdruk", meent de deputatie.

"Het huidige ontwerp overschrijdt op die manier de draagkracht van de omgeving. De deputatie is dan ook van oordeel dat er een andere locatie voor een dergelijk gebedshuis dient gezocht te worden." Er is ook geen openbaar onderzoek gevoerd, wat moest.