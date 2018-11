Provincie Oost-Vlaanderen plaatst ‘nep-vacatures’ zonder jobomschrijving voor oud-kabinetsmedewerkers: nieuwe deputatie belooft onderzoek TT

28 november 2018

17u32

Bron: Belga 11 In Oost-Vlaanderen zal de volgende deputatie de aanwerving van enkele oud-kabinetsmedewerkers onder de loep nemen. Vrijdag publiceerde de provincie op een intranet vijf vacatures zonder jobomschrijving of functieprofiel, solliciteren was slechts mogelijk tot maandag. "Ik heb mijn bedenkingen bij deze procedure", zegt toekomstig eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). "We zullen bekijken of dit juridisch correct verlopen is."

In Oost-Vlaanderen verloren meerderheidspartijen Open Vld, CD&V en sp.a de verkiezingen en legt volgende week een nieuwe deputatie met Groen, N-VA en CD&V de eed af. Om de loopbaan van enkele kabinetsmedewerkers van niet herkozen gedeputeerden binnen de administratie veilig te stellen, werden in snel tempo enkele vacatures opengesteld. Dat ontdekte nieuwssite Apache.

Gedeputeerde van personeelszaken Hilde Bruggeman (Open Vld) ontkent dat het gaat om politieke benoemingen. Maar haar opvolger, Riet Gillis (Groen), heeft bedenkingen bij de gang van zaken. "Dit is een spoedprocedure om een aantal mensen snel nog een job te bezorgen", klinkt het. "We moeten bekijken of de procedure wettelijk verlopen is." Indien dat niet zo is, zal de deputatie juridisch advies inwinnen en met de bevoegde directie en betrokken kandidaten in overleg gaan.

Maandag legt de volgende deputatie de eed af.