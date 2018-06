Provincie Antwerpen "overstelpt" door uitzonderlijk aantal processierupsen kg

13 juni 2018

17u07

Bron: Belga 3 De eikenprocessierups doet het dit jaar uitzonderlijk goed in de provincie Antwerpen, en dat leidt op heel wat meer plaatsen tot hinder in de vorm van huiduitslag en ademhalingsproblemen. De provincie wijt de opstoot aan het warme weer tijdens de lente en mooi "uitvliegweer" voor vlinders in de zomer van 2017.

De provinciale dienst die de eikenprocessierups bestudeert en gemeenten begeleidt bij het bestrijden ervan, wordt naar eigen zeggen de laatste tijd "overstelpt" door telefoontjes van burgers die overlast melden. "Gemeenten bestrijden de rupsen op het openbaar domein en in sommige gevallen ook op privéterrein, maar soms moeten we de mensen ook zeggen dat ze zelf een aannemer moeten contacteren, wat een dure grap kan zijn", zegt Kathleen Verstraete van de provincie Antwerpen. "We zijn dan ook vragende partij dat gemeenten met groepsaankopen beginnen waarbij ze één aannemer inzetten voor alle bestrijdingen op hun grondgebied."

De rupsen zitten nu in de meest hinderlijke fase van hun ontwikkeling, vanwege de brandhaartjes op hun lichaam. "Bestrijden kan nu alleen nog maar door ze weg te branden of af te zuigen", zegt Verstraete. "Dat gebeurt ook vooral op plaatsen waar de hinder groot kan worden, bijvoorbeeld aan scholen of speelpleinen."

Natuurlijke vijanden

Op langere termijn pleit de provincie voor het faciliteren van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zoals de sluipwesp of bepaalde soorten kevers en vogels. "In natuurgebied houden zij de rupsen onder controle", zegt Verstraete. "Het probleem situeert zich vooral aan bijvoorbeeld dreven, waar bomen staan zonder struikgewas of groene bermen eronder. We hopen dat gemeenten stilaan tot het besef komen dat een meer natuurlijke inrichting daar wenselijk is."