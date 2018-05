Protestactie voor doodgeschoten peuter Mawda in Brussel Tessa Rens Silke Vandenbroeck

23 mei 2018

18u00

Bron: VTM Nieuws 8 Een duizendtal mensen zijn vanavond bijeengekomen op het Poelaertplein in Brussel om de tweejarige Mawda te herdenken en haar dood aan te klagen. Het Koerdische meisje kwam vorige week om bij een politieachtervolging toen ze een kogel in haar wang kreeg. Deze avond vindt ook nog een wake plaats.

De actie is een initiatief van de 'Coordination Semira Adamu'. De organisatie vroeg aan de deelnemers van de protestactie om een kledingstuk voor kinderen mee te nemen, om ze dan allemaal aan een waslijn te hangen als een teken van rouw. De protestactie zal tot 19.30 uur duren, om 22 uur vanavond wordt er nog een wake gehouden.

Aanwezigen zeggen geschokt te zijn door de manier waarop het meisje om het leven is gekomen. "Het is onbegrijpelijk dat dit in deze tijden nog kan gebeuren. Er moet dringend iets veranderen aan ons beleid, want dit is gewoon onmenselijk", klinkt het.

De Koerdische peuter Mawda (2) werd geraakt door een kogel, toen de politie een bestelwagen met een dertigtal migranten achtervolgde in de buurt van Bergen. De agent die het schot afvuurde, is volgens het parket “zwaar aangeslagen”.