Protest van "gele hesjes" voor industrieterrein van Courcelles houdt al week aan kv

27 november 2018

20u56

Bron: Belga 0 De "gele hesjes" bezetten vanavond nog steeds de rotonde die toegang geeft tot het industrieterrein van Courcelles in Henegouwen. De vrachtwagens worden tegengehouden. Auto's kunnen wel door de blokkade, maar enkel aan een traag tempo.

De rotonde wordt al een week lang bezet. Sindsdien wisselen de "gele hesjes" elkaar dag en nacht af. Ze zijn gewapend met verschillende pancarten met daarop slogans en eisen.

Terwijl de opkomst in Courcelles nog hoog is, hebben de "gele hesjes" enkele kilometers verder voor het gebouw van het ministerie van Financiën in Charleroi hun post al verlaten.