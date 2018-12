Protest van de ‘gele hesjes’ in 25 foto’s: zo hevig ging het eraan toe in Brussel SVM

08 december 2018

18u26

Bron: Belga 0 De politie heeft naar aanleiding van de actie van de ‘gele hesjes’ enkele honderden betogers opgepakt. Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. In totaal waren er volgens de politie zo'n duizend betogers naar Brussel afgezakt. Een deel van die betogers trok via de kleine ring en de Albert II-laan naar Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, ze werden daarbij achtervolgd door de politie. Rond 17 uur leek de rust grotendeels weergekeerd, al zwierven kleine groepjes nog rond in de omgeving van de Wetstraat en pakte de politie her en der nog mensen op. Aan de hand van de 25 foto’s in dit artikel ziet u hoe stevig het er de hele dag aan toeging.

Al sinds deze ochtend was de Brusselse politie massaal op het terrein aanwezig om de acties van de 'gele hesjes' in goede banen te leiden. In de verschillende treinstations en in de Europese wijk werden voor 11 uur al een 50-tal personen opgepakt die kwaad in de zin leken te hebben.

Rond 11 uur verzamelden de actievoerders zich dan in drie groepen. Eén daarvan dook op aan het Jubelpark, van daaruit werd geprobeerd het Schumanplein te bereiken. Ze zagen die pogingen verhinderd door de politie en trokken dan maar via de Wetstraat naar de kleine Brusselse ring.

Intussen hadden zich op die kleine Brusselse ring al twee andere groepen actievoerders bij elkaar gevoegd. Zij hadden eerst geprobeerd om via de Wetstraat en vervolgens via de Belliardstraat het Schumanplein te bereiken. In de Montoyerstraat kwam het tot een eerste confrontatie met de politie. Daarna keerden de actievoerders terug naar de kleine ring, waar ze zich voegden bij de groep die van het Jubelpark kwam. In totaal waren er toen een 1000-tal 'gele hesjes' verzameld.

Die werden door de politie ingesloten in twee groepen, één ter hoogte van de Lambermontstraat en een tweede even verderop aan de Amerikaanse ambassade. Van die tweede groep maakte zich een aantal actievoerders los: zij trokken via de kleine ring in de richting van de Nieuwstraat en vervolgens naar Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.

Aan de Lambermontstraat kwam het intussen opnieuw tot gewelddadige confrontaties tussen 'gele hesjes' en de politie. De actievoerders bekogelden de politie herhaaldelijk met verfbommen, stenen en andere projectielen, de politie riposteerde met traangas en het waterkanon. Uiteindelijk werd een groot deel van de 'gele hesjes' in die groep administratief aangehouden. Volgens de politie ging het om enkele honderden mensen.

Ook een deel van de groep die naar Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node was getrokken, werd gearresteerd. De rest werd uit elkaar gejaagd.

Meer over Schaarbeek

Wetstraat

Sint-Joost-ten-Node

Schumanplein

Jubelpark

Lambermontstraat