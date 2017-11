Protest tegen plannen rond belangenconflicten bij plaatsvervangende vrederechters ep

12u55

Bron: Belga 0 BELGA Niet iedereen is blij met de plannen van Koen Geens om belangenconflicten bij plaatsvervangende vrederechters uit te sluiten. De plannen van Justitieminister Koen Geens (CD&V) om belangenconflicten bij de plaatsvervangende vrederechters uit te sluiten, stuiten op protest bij het Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters (KVVP).

Nationaal voorzitter Jean-Hwan Tasset betreurt dat die maatregelen in pers werden aangekondigd, zonder voorafgaandelijk overleg, en dat een hele groep met de vinger wordt gewezen voor welbepaalde verwijten die aan sommigen worden toegeschreven. "Het is onrechtvaardig om de integriteit van de plaatsvervangers en de vrederechters systematisch in twijfel te trekken", klinkt het.

Door het wetsontwerp dat minister Geens voorbereidt, zouden plaatsvervangende vrederechters niet langer in hetzelfde kanton kunnen optreden als voorlopig bewindvoerder. Tegelijkertijd zouden lekenrechters in de rechtbanken van koophandel in hetzelfde arrondissement ook niet langer als curator kunnen optreden.

Eigen deontologie

"Het gaat er niet zozeer om eventuele belangenconflicten uit te sluiten, dan wel om het vertrouwen van de rechtzoekende in de justitie te willen 'herstellen'", zegt nationaal voorzitter Jean-Hwan Tasset. "We kunnen niet ontkennen dat bepaalde vragen kunnen rijzen bij de rechtszoekende, maar we moeten vermijden dat een hele groep met de vinger wordt gewezen voor welbepaalde verwijten die, terecht of onterecht, aan sommigen worden toegeschreven. We verzetten ons tegen een ongenuanceerde en eenzijdige veroordeling van alle plaatsvervangende vrederechters. Zij spelen een belangrijke en onontbeerlijke rol in de goede werking van de vredegerechten, en zijn onderworpen zijn aan het gerechtelijk wetboek en aan hun eigen deontologie."

Enkele eenvoudige regels die de onverenigbaarheden regelen zouden volgens het KVVP voldoende moeten zijn om elk misverstand uit te sluiten. Als de plannen ook de plaatsvervangende rechters in de rechtbank van koophandel omvatten, vraagt het KVVP zich af of ook niet alle andere plaatsvervangende rechters zullen getroffen worden. Er wordt ook gevreesd dat de maatregel de functie van plaatsvervangend rechter zal marginaliseren en heel wat plaatsvervangend rechters zullen ontslag nemen, als gevolg van de onterechte verdachtmakingen.