Protest tegen manier waarop Francken asielcentra sluit: "Mensen voelen zich 'Kleenexwerknemers': gebruikt en dan weggegooid" ADN

23 april 2018

12u18

Bron: Belga 11 In het Brusselse Maximiliaanpark hebben ongeveer 200 mensen van het Croix Rouge, de Franstalige vakbonden Setca en CNE en een burgercollectief uit Namen (Collectif Citoyens Solidaires de Namur) actiegevoerd tegen de manier waarop de federale regering een aantal opvangcentra voor asielzoekers sluit. Volgens de actievoerders is er geen overleg geweest over die sluiting, dreigen honderden mensen hun job te verliezen en ontbreekt het aan een beleid op lange termijn.

Een maand geleden kondigde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan dat negen opvangcentra voor asielcentra nog dit jaar de deuren zouden sluiten. Het gaat om drie centra in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. "De instroom is gedaald, waardoor we de ruimte hebben om verder in te krimpen en kosten te besparen", zo zei Francken toen.

Maar zeker aan Franstalige kant is er protest tegen de manier waarop Francken de sluiting wil doorvoeren. "Er is geen enkel overleg geweest. Er wordt gewoon jojo gespeeld met de werknemers. Mensen dreigen van de ene dag op de andere hun job te verliezen", zegt Patricia Petitfrere van het socialistische Setca. Ook volgens haar collega van de christelijke bediendebond CNE Romuald Geury is de manier waarop het personeel behandeld wordt "onaanvaardbaar". "Er is woede bij het personeel. Ze voelen zich 'Kleenexwerknemers': men wordt gebruikt en nadien weggegooid", aldus Geury. "En wat als er morgen opnieuw een asieltoestroom is? Dan moet men van nul beginnen. Er is geen enkel beleid op de langere termijn."

De actie in het Maximiliaanpark was een bijna uitsluitend Franstalig initiatief. Er waren geen Nederlandstalige vakbonden en ook geen actieve deelname van het Rode Kruis Vlaanderen. "Wij zijn op de hoogte van de actie, maar zien voorlopig niet de noodzaak om te protesteren", legt Rode Kruis-woordvoerster An Luyten uit.

Na afloop van de actie trekken de actievoerders naar het kabinet van staatssecretaris Francken. Daar willen ze een petitie met meer dan 10.000 handtekeningen overhandigen.