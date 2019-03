Protest tegen bouw gevangenisdorp in Haren AV

23 maart 2019

15u30

Bron: Belga 0 Tientallen mensen hebben vandaag voor het station van Schaarbeek geprotesteerd tegen de bouw van het gevangenisdorp in Haren. Het ging onder meer om buurtcomités en milieuorganisaties.

"Het project is driemaal toxisch", zei Jean-Baptiste Godinot van Haren Observatory vandaag tijdens de actie voor het treinstation van Schaarbeek. "In de eerste plaats is het toxisch voor het gevangenisbeleid, omdat hoe meer gevangenissen er worden gebouwd, hoe meer men die vult. Bovendien is het extreem duur en is er het risico van een verdere belasting van het rechtsbudget, dat al zeer beperkt is", legde hij uit. "Het project is daarnaast toxisch op ecologisch vlak. Het gebouw komt op de site van Keelbeek, waarvan al 18 hectare biodiversiteit in rook is opgegaan", voegt hij daar aan toe.

"De derde reden is een democratische. Het project is ondoorzichtig. Het consortium Cafasso, dat de gevangenis zal beheren, heeft de datum van de werken al vastgelegd, terwijl de vergunningen mogelijk geannuleerd worden door de Raad van State. Dit is niet acceptabel", aldus Godinot. Na enkele toespraken begonnen de demonstranten een mars van het station van Schaarbeek naar Haren, onder toezicht van een politiebrigade.

Het gevangenisdorp van Haren zal plaats bieden aan 1190 gedetineerden, verspreid over meerdere entiteiten. Het nieuwe gevangeniscomplex is bedoeld om de verouderde gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael te vervangen.