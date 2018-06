Protest tegen afsluiten tunnel onder Brussels Zuidstation: "Armen wegjagen in de hoop dat ze elders creperen, lost de armoede niet op" KVE

23 juni 2018

15u21

Bron: Belga 7 Aan het Brusselse Zuidstation hebben deze middag zo'n 100 mensen geprotesteerd tegen het afsluiten van een tunnel onder het station. Die werd gebruikt door daklozen om er te overnachten en te verblijven, maar was ook een belangrijke schakel in het fietsroute-netwerk doorheen Brussel. "Dit is de foute manier om het armoedeprobleem aan te pakken en bovendien een foute beslissing op het vlak van verkeersveiligheid", zeggen de actievoerders, die eisen dat de tunnel zo snel mogelijk weer open gaat.

"In die tunnel verbleven er dagelijks zo'n 20 tot 30 daklozen, zwervers en andere mensen", zegt Anne Löwenthal. "Sociale diensten en armoede-organisaties hebben maandenlang met die mensen gewerkt, maar van de ene dag op de andere werd die tunnel afgesloten met hekken en kon er niemand meer in of door. Samen met een 80-tal organisaties die strijden tegen armoede hebben we daar meteen tegen geprotesteerd met een open brief, waarop de gemeente Sint-Gillis en Infrabel 30 noodwoningen voorzien hebben, tot de winter, maar dat is te weinig. Die tunnel moet opnieuw open."

Volgens Anne Löwenthal is dit niet de juiste manier om armoede te bestrijden: "Armen wegjagen in de hoop dat ze elders creperen, lost de armoede niet op. We moeten die mensen een ander onderdak kunnen geven, op weg helpen. In het buitenland is al herhaaldelijk bewezen dat die aanpak werkt."

Ook voor de fietsers in Brussel is de sluiting van de tunnel een ramp. "Nu moeten we ofwel 2 kilometer omrijden, of samen met de auto's door een tunnel waar altijd file staat, of over het trottoir", zegt Cedric Tolley. "De mensen die in die tunnel verbleven veroorzaakten misschien wat overlast voor de buurt, maar de tunnel afsluiten was een fout idee, zowel voor de armoedebestrijding als op het vlak van verkeersveiligheid."

De actievoerders gaan donderdag ook de gemeenteraad van Sint-Gillis interpelleren over het probleem.