Protest in vijf Vlaamse steden en Brussel tegen pensioenplannen van regering SVM

24 september 2018

15u25

Bron: Belga 1 De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB gaan op 2 oktober regionale acties houden tegen de pensioenplannen van de federale regering. In Vlaanderen wordt in vijf steden gemanifesteerd, net als in Brussel.

De acties zijn gepland in Antwerpen, Hasselt, Gent, Kortrijk en Leuven, telkens vanaf 10 of 11 uur. In Antwerpen wordt gestart aan de Leopold De Waelplaats en geëindigd op de Groenplaats. In Gent en Hasselt vinden er acties plaats aan het station. In Leuven verzamelt het vakbondsfront aan Het Depot op het Martelarenplein. De West-Vlamingen kunnen terecht in de Keer der Vlamingenstraat in Kortrijk.

In Brussel start om 10 uur een manifestatie aan het Albertinaplein. De bonden verwachten er meer dan 10.000 manifestanten. Een menselijke ketting zal ook het parlement omsluiten.

De manifestatie is gericht tegen de plannen van de regering om het SWT-stelsel -het vroegere brugpensioen- terug te schroeven en te snijden in de pensioenen voor de zware beroepen. Ook de pensioenleeftijd van 67 jaar is een doorn in het oog, de bonden willen de lat op 65 jaar houden.

"Wie vroeger stopt omdat hij/zij zwaar werk heeft gedaan, lijdt zwaar pensioenverlies als de regering haar plan doorvoert", klinkt het bij ABVV Antwerpen. "Dat verlies loopt van 56 euro (voor het minimumpensioen) op tot 353 euro per maand (voor het hoogste pensioen). Bovendien tellen periodes van zwaar werk uit het verleden slechts mee voor maximum tien jaar én alleen als je nog actief bent in dat zwaar beroep bij dezelfde werkgever. Werknemers die 30 jaar lang een zwaar beroep uitoefenden vóór 2020 kunnen met andere woorden hoogstens enkele maanden vroeger met pensioen."

