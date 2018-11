Protest ‘gele hesjes’ wordt ook in België feller: al 39 mensen opgepakt TT KV HA LVA ARA

22 november 2018

06u21

Bron: Belga, VRT, eigen berichtgeving 108 De politie is gisteravond tussenbeide gekomen bij blokkades in de provincie Henegouwen. Daarbij werden 39 mensen opgepakt. Er werden ook voertuigen in beslag genomen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op Twitter. Het protest van de ‘gele hesjes’ tegen de hoge brandstofprijzen wordt zo alsmaar feller. Dat kon ook onze journaliste ter plaatse vaststellen. Zij zag hoe de politie het waterkanon moest bovenhalen.

Er waren afgelopen nacht opnieuw blokkades op verschillende plaatsen in Henegouwen. Dat was het geval in Feluy, waar de voorbije dagen ook al de autosnelweg A7/E19 werd geblokkeerd, maar eveneens aan de Franse grens, op de N6 in Bois-Bourdon. Daarnaast waren er blokkades van “gele hesjes”, de beweging die zich kant tegen de hoge brandstofprijzen, in het Luikse.

Onze journaliste ter plaatse zag gisteren hoe relschoppers zich onder vreedzame gele hesjes begaven. Toen de sfeer grimmiger en agressiever werd, probeerden gele hesjes de relschoppers in te tomen. Ook toen journalisten van de RTBF werden lastiggevallen, probeerden enkele vreedzame hesjes de situatie te ontmantelen.



De politie zette het waterkanon in, in een poging om de ‘gele hesjes’ uit elkaar te drijven. De gouverneur van de provincie Henegouwen stelde opnieuw een crisisprocedure in.

“Krachtdadig optreden”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil krachtdadig optreden tegen de agressieve gele hesjes. “Opnieuw zagen we dat gewelddadige personen misbruik maakten van de protesten”, zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister Jambon. “We moeten daar krachtdadig tegen optreden.”

Het is de gouverneur van de provincie Henegouwen die het optreden van de ordediensten coördineert, maar het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken volgt de feiten van nabij op, zodat de nodige federale steun kan verleend worden.

Kordaat optreden politie tegen gewelddadige manifestanten. Meer dan twintig aanhoudingen, verschillende voertuigen in beslag genomen. https://t.co/iJnnp3X1Dl Jan Jambon(@ JanJambon) link

“Oorlogstoestanden”

Journalisten van de RTBF werden deze nacht hard aangepakt, maar gisteren al spraken ze van “oorlogstoestanden”. Een cameraman van de Franstalige openbare omroep werd aangevallen door relschoppers die zich onder de actievoerders hadden gemengd.

Ook onze fotograaf moest afgelopen nacht al na enkele minuten stoppen, omdat het te gevaarlijk werd.

400 ‘gele hesjes’

Volgens de RTBF werden er ongeveer 120 politiemensen ingezet, gesteund door een helikopter en waterkanonnen, om de circa 400 betogers in het oog te houden. In totaal werden 39 aanhoudingen verricht: 24 gerechtelijke en 15 bestuurlijke aanhoudingen.

Bij de gerechtelijke aanhoudingen is sprake van “diefstal, gewelddelicten en wapengebruik, met name het gebruik van molotovcocktails”. “We nemen dit heel ernstig en willen dit absoluut in de kiem smoren”, meldt het kabinet-Jambon.

Het kabinet volgt de situatie samen met de gouverneurs en het crisiscentrum op de voet op. “We proberen een duidelijk beeld te krijgen van wie er achter de protesten zit. Wie protesteert er en wie zijn de amokmakers en geweldplegers die van de situatie profiteren? Daar gaan we dan verder mee aan de slag. Intussen halen we alle mogelijke middelen uit de kast om de situatie kordaat aan te pakken en dit protest in de kiem te smoren”, legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

Buitenlandse truckers

Volgens het kabinet-Jambon zitten er bij de actievoerders ook buitenlandse vrachtwagenbestuurders. “Zij gebruiken hun vrachtwagen dan als obstakel om de weg te versperren”, klinkt het.

Intussen herhaalt ook premier Charles Michel dat “fors” zal worden opgetreden tegen de “onaanvaardbare” praktijken aan de blokkades. Hij veroordeelt het gebruik van geweld. “Dat geweld is onaanvaardbaar en we gaan toezien op het naleven van de openbare orde en op de veiligheid”, zo zei de eerste minister op de radiozender Bel RTL.

“Ieder heeft het recht zijn mening te uiten en te manifesteren. Maar daarbij heeft men niet het recht om geweld te gebruiken of dingen te beschadigen. Er zal streng opgetreden worden door de autoriteiten”, zegt Michel.

VIDEO. Waarom protesteren de ‘gele hesjes’?

Oproep op Facebook

In Charleroi is gisteren een inwoner van Fleurus opgepakt en voor de onderzoeksrechter gebracht, omdat hij op Facebook had opgeroepen om samen te komen en de olieraffinaderijen van Feluy te blokkeren in het kader van het ‘gele hesjes’-protest.

De man had opgeroepen om “zich niet te laten doen” en dingen in brand te steken. De politie pakte hem thuis op. Het parket van Charleroi opende een onderzoek en leverde een aanhoudingsbevel af, voor het aanzetten tot gewapende opstand, tot het kwaadwillig verstoren van het verkeer en het toebrengen van schade.

De onderzoeksrechter verhoorde de persoon en liet hem daarna vrij onder voorwaarden. Zo mag hij bijvoorbeeld Facebook niet meer gebruiken voor dit soort oproepen.