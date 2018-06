Protest bij Planckendael na dood leeuwin Rani HA

23 juni 2018

19u20

Bron: Belga 0 Een vijfentwintigtal mensen heeft gisteren actiegevoerd aan de ingang van dierenpark Planckendael in Muizen, bij Mechelen. Aanleiding was de dood van leeuwin Rani, die donderdag ontsnapte en werd doodgeschoten.

"We kregen rond 13 uur een melding dat een twintig à vijfentwintigtal mensen met spandoeken had gepostgevat op de parking richting ingang. De actie heeft een klein uurtje geduurd, maar zorgde voor geen problemen. Bezoekers werden niet gehinderd of gestoord en konden het park gewoon betreden", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Het Nieuwsblad meldt op zijn website dat de actievoerders rozen uitdeelden om bij het leeuwenverblijf neer te leggen. Ze eisten ook de sluiting van Planckendael en andere dierentuinen. Sommige actievoerders droegen t-shirts met het opschrift "DierAnimal", een Belgische partij voor dierenbelangen.