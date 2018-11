Protest aan Dienst Vreemdelingenzaken: “Ze duwen mensen het Maximiliaanpark en het Noordstation in” SVM

30 november 2018

09u42

Bron: Belga 0 Aan de Dienst Vreemdelingenzaken hebben vanmorgen een vijftigtal mensen betoogd tegen de beperking op het aantal inschrijvingen van asielzoekers. Bovendien blijven vrouwen en kinderen voorrang krijgen op mannen bij de inschrijvingen.

"Het is nu al acht dagen dat vluchtelingen die toekomen en zich een eerste keer willen inschrijven geweigerd worden. Theo Francken zegt dat het er te veel zijn en er maar 60 binnengelaten worden, maar zelfs dat gebeurt niet", klaagt Riet Dhont van Vriendschap Zonder Grenzen aan.

Voor de actievoerders is het de zoveelste maatregelen die ze aanklagen. In hun ogen lijkt er maar geen einde te komen aan de slechte maatregelen die de regering neemt.

“Dit is het summum”

"Het is nu drie jaar dat we hier elke vrijdag staan om een ontbijt aan te bieden aan de vluchtelingen. Elke keer worden we geconfronteerd met onrechtvaardigheid, maar dit is opnieuw het summum. Men duwt de mensen het Maximiliaanpark en het Noordstation in", stelt Dhont.

De betogers vinden de nieuwe maatregel niet enkel discriminerend, maar het druist volgens hen ook rechtstreeks in tegen de conventie van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. "Er zijn mensen uit Djibouti, Jemen of Guinee die ik hier al elke dag heb gezien, maar die simpelweg niet binnen mogen en hun aanvraag niet kunnen indienen", aldus Dhont.