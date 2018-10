Prostitutiebendes viseren transmigranten in Maximiliaanpark Redactie

Bron: Belga 0 Brusselse jongerenbendes verhuren in de de buurt van het Maximiliaanpark in Brussel ruimtes voor "intieme momenten". Voor 20 à 25 euro hebben vrouwen er seks met transmigranten. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet Van Antwerpen en Het Belang Van Limburg.

In een interne nota van de politie staat dat bendes zones verhuren vanaf 10 euro waar de transmigranten ongestoord seks kunnen hebben. Het gaat om bergruimtes in flatgebouwen of zelfs het openbare toilet aan de achterkant van het park. Er is ook sprake van tentjes die ter beschikking gesteld worden.

Utsopi, een vereniging die zich inzet voor sekswerkers in Brussel, vindt het niet vreemd dat meisjes naar daar worden gestuurd. "Elders in Brussel wordt het voor sekswerkers steeds moeilijker om klanten te vinden. Bars worden ­afgebroken en overal worden no-gozones gecreëerd. Dus moeten de meisjes uitwijken om geld te verdienen."

Brussels burgemeester Philippe Close zegt dat de politie op zijn verzoek een actieplan heeft opgesteld. Politiewoordvoerster Ilse Van de Keere zegt dat de politie geen objectieve cijfers heeft over een stijging van het geweld in en rond het Maximilaanpark.