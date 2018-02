Prostituee (23) zwaargewond aangetroffen op straat in Sint-Joost-ten-Node ADN

19 februari 2018

20u54

Bron: Belga 0 In de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node is deze ochtend een prostituee ernstig gewond geraakt bij een geval van agressie. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

De 23-jarige vrouw werd rond 05.30 uur bewusteloos aangetroffen in de Rivierstraat en overgebracht naar het ziekenhuis. De vrouw had duidelijk verschillende slagen gekregen. Ze verkeerde niet in levensgevaar. Voorlopig kon nog geen verdachte geïdentificeerd of opgepakt worden.