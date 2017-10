Prosper V. (76) in beroep tegen celstraf van 26 jaar voor moord op zijn zoon EB

Bron: Belga 0 RV Prosper V. tijdens de reconstructie van de moord in Schellebelle. In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle gaat de 76-jarige opdrachtgever Prosper V. in beroep tegen zijn veroordeling tot 26 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De zaak, waarin volgens de correctionele rechtbank van Dendermonde de redelijke termijn al overschreden was, zal vermoedelijk begin volgend jaar voor het Gentse hof van beroep komen.

Prosper V. werd ervan verdacht samen met zijn dochter Berlinda V., met wie hij een incestueuze relatie had, het plan beraamd te hebben zijn zoon te vermoorden. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.



Voor de 76-jarige Prosper V. werd 25 jaar cel gevorderd, al hoopte de verdediging op een lichte straf. Volgens advocaten Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde werden de feiten uitgelokt door het slachtoffer, waardoor hun cliënt een straf van drie jaar cel zou riskeren. Vandenbussche had eerder gevraagd om de strafvordering onontvankelijk te verklaren, omdat zijn cliënt afgetakeld zou zijn door dementie.



De correctionele rechtbank van Dendermonde ging daar niet op in en wees in het vonnis vorige week woensdag ook de uitlokking af. De rechtbank erkende wel dat de redelijke termijn in de zaak overschreden was. Indien dat niet het geval was, zouden de veroordeelden elk twee jaar meer cel opgelegd gekregen hebben.



Mede-opdrachtgever Berlinda V. werd veroordeeld tot 24 jaar cel. De twee schutters kregen 24 en 18 jaar cel. De advocaten van de andere beklaagden hebben nog drie weken om in beroep te gaan tegen het vonnis. De verdediging van Prosper V. geeft voorlopig geen commentaar.