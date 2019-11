PROMOJAGERS SUPERTIP: met deze 15 tips scoor je de beste deals op Black Friday ttr

15 november 2019

13u24 0 Black Friday is niet alleen in Amerika, maar ook bij ons een niet te missen koopjesfenomeen met straffe kortingen op onder meer speelgoed, smartphones, droogkasten, meubels en zelfs vliegtickets. Op 29 november is het opnieuw zover. Wie de beste deals wil scoren op Black Friday, moet zich nu al goed voorbereiden. Gunther Devisch, de beheerder van de Facebookgroep Promojagers België , deelt vijftien ultieme tips om niets te missen.

Elke week selecteert Gunther Devisch een supertip uit de Facebookgroep voor de lezers van HLN.be. Deze week merkte hij op dat de leden volop praten over Black Friday, een koopjesfestijn dat uit Amerika is overgewaaid naar ons land. In de Facebookgroep is er zelfs een Black Friday-topic, waar alle koopjes en promo’s gedeeld worden. Webshops en winkels zullen allicht de kortingen zo laat mogelijk communiceren om nog zoveel mogelijk ‘marge’ te houden, maar met deze tips kun je alvast aan de slag.

1. De eerste aanbiedingen

Officieel gaat Black Friday op 29 november van start, maar omdat sommige webshops de kortingen manueel moeten activeren is het mogelijk dat er donderdag na de werkuren al Black Friday-deals online komen. Het moment dus om als eerste de aanbiedingen te ontdekken.

2. (Online) folders bekijken

De nieuwste folders met acties krijg je vaak in je bus, maar je kan ze eigenlijk ook gemakkelijk online raadplegen. Er is een centrale website die alle folders en promoties van retailers verzamelt: promobutler.be.

3. Vergelijken, vergelijken en nog eens vergelijken

Begin nu al met het vergelijken van prijzen. Hou deze bijvoorbeeld bij in een Excellijst. Zo weet je exact of je op Black Friday een goede deal scoort. Bovendien wordt de prijs bij promo’s vaak vooraf opgetrokken naar de adviesprijs om vervolgens een korting toe te kennen. Je denkt dat je een koopje doet, maar eigenlijk is dat niet zo. Vergelijk ook altijd met andere aanbieders. Dit kan simpel door het product op te zoeken via Google. ‘Google shopping’ toont je meteen de laagste prijs. Opgelet, kijk naar de verzendkosten want deze kunnen soms het verschil maken. Vind je het product niet via Google? Neem eens een kijkje op andere websites of in andere winkels.

4. Cyber Monday

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop, smartphone, televisie of gameconsole? Cyber Monday, op 2 december, is een goed moment voor dergelijke aankopen. Webshops geven dan makkelijk 10 tot 15 procent korting.

5. Nieuwsbrieven van je favoriete websites

Schrijf je nu al in op de nieuwsbrieven van je favoriete websites, als dit nog niet het geval is. Veel bedrijven geven immers hun loyale klanten exclusieve deals of starten al een dag voor Black Friday met het geven van kortingen. Zorg ervoor dat je ingeschreven bent op de nieuwsbrief om op deze exclusieve lijst terecht te komen. Zo kun je van nog betere deals genieten. Bovendien zorgt dit ook voor minder moeite op de dag zelf, ben je op de hoogte van de campagnes en kun je de menigte voor zijn.

“We hebben ook een eigen Promojagers nieuwsbrief gecreëerd waar we onze leden op de hoogte willen houden van de beste (Black Friday) deals. Een primeur”, zegt Gunther Devisch. Wie elke week de strafste promo’s in zijn/haar mailbox wil ontvangen, kan zich hier inschrijven.

6. De cache truc

Wil je weten wat de prijs van een product enkele dagen geleden was? Het trucje met de cache biedt de oplossing. Het is een momentopname dat door Google werd opgeslagen in het tijdelijke geheugen (‘cache’). We nemen de proef op de som met ‘KRUPS Nescafé Dolce Gusto Piccolo XS’ op de website van MediaMarkt. De prijs van het product bedraagt online bij MediaMarkt 79,99 euro.

Voer in de URL vooraan ‘cache:’ toe.

Nu krijg je de vorige prijs bij MediaMarkt te zien: 69,99 euro. Je weet dus dat de prijs werd verhoogd.

Wil je écht de laagste prijs? Vergelijk dan nog eens via Google of een andere aanbieder. Tik het model en type van je product in in de zoekbalk van Google.

7. Incognito surfen

Wanneer je iets online wil kopen, surf je beter incognito. De meeste browsers, zoals Google Chrome en Mozilla Firefox, hebben een privémodus. Je kan een extra tabblad openen waarbij je browsergeschiedenis, cookies of cache niet wordt opgeslagen. Zo ben je zeker dat de prijs niet wordt aangepast op basis van je profiel of eerdere zoekgeschiedenis.

8. ‘Slimme websites’

Sommige websites houden je surfgedrag in de gaten. Ze weten exact welke aanbieding je hebt bekeken of in het winkelmandje hebt gelegd. Diezelfde dag nog zal je advertenties zien die je blijven achtervolgen tot je het artikel aankoopt. Dat is niet altijd een nadeel. Ben je aangemeld met je eigen profiel op de site en heb je iets in je winkelmandje gelegd, maar niet gekocht? Allicht ontvang je diezelfde of de volgende dag een e-mail met een extra korting om je toch te overhalen. Schrijf je zeker ook in op de nieuwsbrief.

9. Beperkte voorraad

Bedrijven maken natuurlijk gebruik van marketingtechnieken om je sneller te doen kopen. Zo wordt op webshops vaak vermeld er nog amper één stuk van een product in voorraad is. Wees je ervan bewust dat het hier om een trucje gaat.

10. Laagste prijsgaranties

Net zoals Colruyt de laagste prijsgarantie toepast bij zijn winkels, hanteren ook Fun en Vandenborre de laagste prijsgarantie. Heb je hier iets gekocht en zie je het artikel binnen de dertig dagen in een andere Belgische webshop of winkel goedkoper? Dan wordt het verschil terugbetaald.

11. Wishlist

Je kan snel verleid worden door tal van kortingen en acties. Je maakt het best op voorhand een lijstje met de producten die je precies zoekt. Een bepaald budget voor ogen houden is daarbij niet onbelangrijk.

12. Reviews lezen

Lees zeker reviews wanneer je van plan bent om iets te kopen op een website die niet erg bekend is. Dit kan bijvoorbeeld via Trustpilot, maar ook via Testaankoop.

13. Retourvoorwaarden

Hou rekening met de retourvoorwaarden. Op dagen zoals Black Friday passen webshops deze soms aan. Wettelijk gezien heb je altijd veertien dagen bedenktijd.

14. Kortingen via andere wegen

Als je online shopt, zoek dan naar kortingen via andere wegen. Bij FamilyCard bijvoorbeeld krijg je een extra korting bovenop de prijs als je via deze site iets koopt op de website van de aanbieder.

15. Op is op

De regel bij promoties luidt meestal: “Op is op”. Laat je echter niet onder druk zetten en hou rekening met bovenstaande tips.