PROMOJAGERS SUPERTIP: feestpakket voor slechts 99,99 in plaats van 305,11 euro

22 november 2019

11u56 92 De feestdagen komen steeds dichterbij. Dat beseffen ze ook in de Facebookgroep Promojagers België , waar leden de strafste kortingsacties met elkaar delen. Gunther Devisch, de beheerder van de groep, selecteert elke week een supertip voor HLN.be. Deze week springt het feestpakket dat Makro aanbiedt er overduidelijk bovenuit.

De leden van Promojagers België - die intussen al met 155.880 zijn - hebben een neus voor koopjes en zijn dezer dagen erg enthousiast over het feestpakket dat Makro aanbiedt. Voor het pakket betaal je nu 99,99 euro in plaats van de werkelijke waarde van 305,11 euro. “Je kunt dus maar liefst 205,12 euro besparen”, zegt Devisch.

In de voordelige box zit: een dubbele friteuse van het merk DOMO, een DOMO-staafmixer, een teppanyakitoestel van DOMO, afwasmiddel en allesreiniger, OKAY keukenrol xxl, Cosy&Trendy porseleinen frietzak (twee stuks), verschillende bieren, diverse soorten chips, zakdoekjes, een vouwbox van Makro, Cécémel Macchiato, Capri-sun, Lotus Madeleine Mini en twee elvea-producten.

“Als je naar de advies-verkoopprijs kijkt van de dubbele friteuse van DOMO kom je op 129,99 euro. Voor de staafmixer is dat 34,99 euro en voor het teppanyakitoestel 69,99 euro. Het feestpakket, waarvoor je in totaal 99,99 euro betaalt, is dus écht een deal”, aldus Devisch.

Daarnaast maak je ook kans om een prijs in de wacht te slepen. Wat zit er in de prijzenpot? Een auto (Suzuki Swift Grand Advantage 1,2 l benzine/hybride), twee Oled-tv’s (Philips 55OLED803/12), vijftien familieverblijven in Sunparks voor vier personen, tien keukenrobots (DOMO DO1023KR), tien theemachines (Delonghi Special T. Mini Black) en tien stoomstrijkijzers (Braun TS 545).

Snel zijn is de boodschap, want er zijn er maar 5.000 feestpakketten beschikbaar. En op is op. “Intussen zijn er al meer dan 1.800 pakketten de deur uit”, zegt Devisch nog. Het feestpakket kun je hier reserveren voor 9 december. Daarna kun je het pakket afhalen op vrijdag 13 of zaterdag 14 december in de door jou gekozen Makro-winkel.