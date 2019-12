Projectontwikkelaar Land Invest Group zette privédetectives in om journalisten Apache te schaduwen TVC ADN

09 december 2019

13u59

Bron: Belga 5 De Antwerpse projectontwikkelaar Land Invest Group heeft privédetectives ingeschakeld om journalisten van de nieuwssite Apache te schaduwen. Dat meldt Apache zelf op zijn website. Land Invest Group zou 60.000 euro hebben uitgegeven aan de privédetectives.

Apache zegt van vier verschillende bronnen te hebben vernomen dat de privédetectives werden ingehuurd. Dat gebeurde nadat de nieuwssite had bericht over de omstreden bouwvergunning voor de Lins Tower op de Tunnelplaats. Het gaat om een dossier waarover Apache uitvoerig heeft bericht. De stad zou de bouwpromotor zelf hebben gevraagd om lucratieve hoogbouw neer te zetten op een terrein dat, met miljoenen euro winst, twee keer zou zijn verkocht op dezelfde dag.

Gefotografeerd

De nieuwssite beschrijft vandaag onder meer hoe een van Apaches bronnen door Erik Van der Paal van Land Invest Group geconfronteerd werd met een foto. Daarop is de bron samen met journalisten van Apache te zien, tijdens een gesprek dat in oktober 2016 plaatsvond in een Schotense brasserie. Ook minstens één andere bron zou in die periode door privédetectives gevolgd zijn. Twee andere bronnen zeggen nog dat privédetectives werden ingeschakeld om journalisten van Apache te schaduwen.



Erik Van der Paal wil de informatie bevestigen noch ontkennen. "Laten we zeggen dat jullie niet veel argumenten hebben om - indien het waar mocht zijn - om daartegen te protesteren", zegt hij wel aan Apache.

Het gaat om een fundamentele inbreuk op het bronnengeheim. Het raakt de kern van journalistiek Pol Deltour

“Hallucinant”

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) reageert ontzet op de feiten. "Dit is hallucinant", zegt nationaal secretaris Pol Deltour. "Het gaat om een fundamentele inbreuk op het bronnengeheim. Het raakt de kern van journalistiek." De VVJ onderzoekt of ze juridische stappen kan nemen.

Als de journalisten van Apache inderdaad geschaduwd werden door privédetectives, dan is dat een “zeer ernstige zaak”, klinkt het ook bij Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). “Persvrijheid is fundamenteel en moet te allen tijde worden gerespecteerd. Onafhankelijke journalistiek is onmogelijk zonder respect voor het bronnengeheim”, stelt hij via zijn woordvoerder.

“Ik reken erop dat VVJ haar werk doet, en dit grondig onderzoekt”, aldus de minister nog.