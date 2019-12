Project-MER Oosterweelverbinding goedgekeurd jv

19 december 2019

10u09

Bron: belga 2 De onafhankelijke dienst MER (milieueffectrapportage) van het Vlaamse departement Omgeving heeft de project-MER voor de Oosterweelverbinding goedgekeurd. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir (N-VA). De omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding kan nu worden aangevraagd en dat zal in het voorjaar van 2020 gebeuren, klinkt het.

Grote, ingrijpende infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding zijn MER-plichtig omdat moet worden nagegaan wat de impact ervan zou zijn op het milieu. Pas nadat de project-MER is goedgekeurd, kan er een omgevingsvergunningsaanvraag volgen. Dat is nu dus gebeurd voor de Oosterweelverbinding.

"Daarmee is alweer een belangrijke horde genomen voor het project en kan de omgevingsvergunning in het voorjaar worden aangevraagd", klinkt het bij het kabinet van minister Demir, dat ook stelt dat er uit de project-MER enkele "milderende maatregelen" naar voor gekomen zijn die aangewezen zijn. Daarmee zal rekening worden gehouden bij de vergunningsaanvraag. De uiteindelijke beslissing over de vergunning van de Oosterweelverbinding gebeurt door minister Demir.

Gisteren is ook het Politiek Stuurcomité Oosterweel samengekomen op het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA) om een voortgangsrapport voor het project te bespreken. Dat was voor het eerst sinds het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering.