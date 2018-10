Profvoetballer Yassine El Ghanassy is Porsche definitief kwijt Siebe De Voogt

12 oktober 2018



Bron: Eigen berichtgeving 0 Profvoetballer Yassine El Ghanassy (28) is z’n Porsche Carrera 911, ter waarde van zo'n 110.000 euro, definitief kwijt. Ook in beroep werd de sportwagen deze voormiddag verbeurdverklaard.

In mei vorig jaar scheurde de flankaanvaller van het Saoedische Al-Raed met zijn Porsche over een busstrook in Oostende voor het oog van een politiepatrouille. Hij kreeg 12 maanden rijverbod, 10.240 euro boete en bovendien werd z’n wagen verbeurdverklaard. "Hij is als aankomend talent veel te snel de wijde wereld ingestuurd", pleitte z’n advocaat vorige maand. "Hij werd telkens uitgeleend en speelde niet langer dan een seizoen op dezelfde plek. Hij gedroeg zich als een los projectiel zonder begeleiding, maar heeft intussen een nieuwe manager. Zijn turbulente periode is afgesloten."

Rijverbod

Toch hangt de Marokkaanse Belg opnieuw zes maanden cel boven het hoofd. In juli 2016 werd hij in Oostende geflitst aan 57 kilometer per uur in de bebouwde kom. De toenmalige speler van KV Oostende betaalde zijn minnelijke schikking niet, waardoor de zaak bij het parket terechtkwam. Zo kwam aan het licht dat de voetballer op dat ogenblik nog een rijverbod had en zelfs zijn rijexamens nog moest afleggen om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen. Naast de celstraf legde de rechter in eerste aanleg El Ghanassy ook 12 maanden rijverbod op. De voetballer ging daartegen in beroep.

Celstraf

Het parket vroeg vanmorgen de bevestiging van de eerste straf. "Maar die vinden wij veel te zwaar", aldus de advocaat van de aanvaller. "We vragen vooral om de celstraf kwijt te schelden." De rechtbank doet op 23 november uitspraak in de zaak. Bovendien moet Yassine El Ghanassy binnenkort nog eens voor de politierechter verschijnen. Zijn advocaat tekende immers al beroep aan tegen de celstraf van 1 jaar die z’n cliënt vorige maand kreeg, omdat hij telefoneerde achter het stuur van z’n wagen.