Profvoetballer krijgt in beroep zwaardere straf voor 58 kilo cannabis

11 april 2018

17u14

Bron: Belga 0 De 26-jarige profvoetballer bij RWDM Jean François Mbuba is in beroep veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. In een garagebox die hij huurde in Roeselare lag 58 kilo cannabis opgeslagen.

De profvoetballer was eerder aan de slag bij Roeselare en Virton. Momenteel speelt hij voor RWD Molenbeek in 2C dat onlangs kampioen werd en stijgt naar de eerste amateurafdeling.

Toen Mbuba nog voor Roeselare speelde, werd een man uit Roubaix betrapt met 58 kilo cannabis in de koffer van zijn wagen. Die cannabis was afkomstig uit een garagebox in Roeselare, gehuurd door Mbuba en zijn toenmalige vriendin. Die vriendin kreeg in eerste aanleg een werkstraf van 100 uur, Mbuba kreeg 8 maand met uitstel. Zelf hield de voetballer altijd vol dat het ging om een wraakactie van zijn vriendin, omdat hij met meerdere vrouwen tegelijk bezig was.

"Hij leeft voor zijn sport, hij heeft hier niks mee te maken!", pleitte Mbuba's advocaat. "Hij heeft geen enkele link met drugs, integendeel: voetbal is zijn leven. (...) Hij kon op een bepaald moment zelfs naar een eersteklasser, tot alles aan het licht kwam. Zijn leven is naar de knoppen door dit", klonk het.

Het hof van beroep geloofde die verklaring niet en verhoogde de straf voor de vlot scorende spits van RWDM zelfs tot twee jaar met uitstel en een boete van 6.000 euro. Zijn ex-vriendin krijgt in plaats van een werkstraf van 100 uur ook een gevangenisstraf van twee jaar met uitstel en een boete van 6.000 euro. De man uit Roubaix werd veroordeeld tot twee jaar effectief.