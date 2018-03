Profvoetballer betaalt minder sociale bijdrage dan vuilnisman: "Een echte schande" TK

17 maart 2018

07u05

Bron: Nieuwsblad 0 Een profvoetballer in eerste klasse verdient gemiddeld 337.000 euro per jaar. En toch krijgen ze van de overheid een fikse korting op de sociale zekerheid. Vorig seizoen alleen al bedroeg die vermindering 70 miljoen euro. Dat blijkt uit een studie die Het Nieuwsblad uitvoerde.

De meeste mensen in België betalen een sociale bijdrage van 38,07 procent op hun brutoloon. Dat geld gaat naar ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen en werkloosheidsuitkeringen. Sporters krijgen echter korting op die sociale lasten: bij hen wordt de bijdrage berekend op een vast bruto maandloon van 2.281, 09 euro. Dit betekent dat ze maximaal 868 euro moeten bijdragen. Volgens het Nieuwsblad is dat minder dan de gemiddelde vuilnisman.

Topvoetballers kregen het afgelopen decennium dus fikse kortingen op de sociale zekerheid. In tien jaar tijd gaat het over meer dan een half miljard euro, vorig seizoen alleen al om 70 miljoen euro. "Een regelrechte schande", vindt professor in de economie Paul De Grauwe.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ziet er echter geen graten in. “Mensen zien graag een aantrekkelijke voetbalcompetitie. Daarvoor heb je goede spelers nodig, en een systeem zoals de RSZ-korting draagt daar voor een stuk toe bij.”