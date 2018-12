Professor: “Politiek moet een meer helder verhaal vertellen. Aanslagen voorkomen? Dat kan je gewoon totaal niet” ADN BST

13 december 2018

14u04

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 1 Volgens professor Marion van San komt deradicalisering in Vlaanderen al te vaak enkel neer op de detectie van radicalisering. En dat kan zelfs een negatief effect hebben. Dat is de harde conclusie van haar onderzoek in opdracht van denktank Itinera dat ze vandaag voorstelde in de Kamer.

Er wordt volgens de professor (Erasmus Universiteit Rotterdam) in ons land vooral gefocust op detectie van radicalisering. “Maar er is geen enkele manier is om te voorspellen of te anticiperen op het feit of iemand al dan niet een terrorist wordt”, stelt zij in haar rapport. “Bovendien kan je je afvragen of de enorme molen die op gang is getrokken, waarbij het detecteren van de eerste signalen van radicalisering centraal staat, niet ook een tegengesteld effect kan hebben.”

“Veel te veel”

“Op het moment dat een jeugdwerker, die een vertrouwensrelatie heeft met jongeren, ingezet wordt voor detectie en iets meldt aan de veiligheidsdiensten, dan kan je je voorstellen dat jongeren hem niet meer vertrouwen. En de vraag is in wiens armen ze dán terechtkomen”, stelt de criminologe.



Van San zegt niet tegen detectie van radicalisering te zijn, “maar het is gewoon veel te veel, al hetgeen mogelijk een gevaar zou kunnen opleveren”. “Er wordt in de sector hard gewerkt en niemand hoeft zich aangevallen te voelen. Het is ook niet zo dat ik deradicaliseringsprogramma’s afbreek, want België heeft er gewoon geen.”

De boodschap dat er voor veiligheid gezorgd kan worden door detectie en het investeren in deradicalisering wekt valse verwachtingen

“Valse verwachtingen”

De professor vindt voorts dat het aan de politiek is om beter en eerlijker te communiceren over wat er mogelijk is binnen een rechtsstaat.

“De boodschap dat er voor veiligheid gezorgd kan worden door detectie en het investeren in deradicalisering wekt valse verwachtingen”, aldus van San. Een waterdichte methodiek waardoor radicalisering ingeperkt kan worden, bestaat niet. “De politiek moet daarom een meer helder verhaal vertellen. Aanslagen voorkomen, dat kan je gewoon totaal niet.”

Pedagogisch

“Radicalisering is een pedagogisch probleem dat om een pedagogische oplossing vraagt”, klinkt het verder. Volgens van San moeten ouders steun krijgen. Maar door haar rechtsstatelijke beperking kan de overheid de taak van ouders evenwel niet overnemen, hoogstens ondersteunen (tenzij een kind in gevaar is).

En het is zaak om mensen met een risico op radicalisering "vreedzaam te laten vechten voor hun idealen". Een voorbeeld daarbij is hen sensibiliseringsacties te laten uitvoeren over bijvoorbeeld de humanitaire situatie in Syrië of hen geld te laten inzamelen voor humanitaire doeleinden in het land.

Hulpverleners zijn het niet eens met een aantal conclusies uit het rapport. “Ik zie een enorme positieve evolutie bij de veertien jongeren en hun ouders die we dit jaar begeleiden”, zegt Ahmed Hadri van het Antwerpse hulpverleningscentrum De Touter. “De afgelopen vijf jaar is er maar één jongere afgevallen.”

