Professor Molenberghs pleit voor een 'lockdown 2.0' en wil bubbel dringend inperken: “300 bevestigde besmettingen zijn er in werkelijkheid 900 tot 1.000" mvdb

23 juli 2020

20u26

Bron: Radio 1 0 Bij de wetenschappers klinkt het in koor dat de vandaag aangekondigde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad niet ver genoeg gaan. De contactbubbel moet sowieso verkleind, stellen ze. Ook professor Biostatistiek Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) deelt die mening. Hij en zijn collega’s hebben berekend dat inmiddels in alle provincies op Waals-Brabant na, het reproductiegetal boven de 1 ligt. Wat vorige week (misschien) nog een lokale uitbraak was, is dat nu allang niet meer. “Echt geen goed nieuws”, zei de wetenschapper op ‘De Wereld Vandaag’ (Radio 1). Hij pleit voor een ‘lockdown 2.0'.



Enig lichtpuntje is volgens de professor de betere manier van opsporen. “Aan het begin van de epidemie in maart, begin april was het heel moeilijk testen en vonden we slechts 1 op de 30 gevallen, vandaag is dat 1 op 3. Het geeft ons een beetje respijt.” Presentatrice Ruth Joos vroeg hier toelichting over.



Molenberghs: “Als we vandaag te horen krijgen dat er 300 nieuwe bevestigde besmettingen zijn, reken dan maar dat er in werkelijkheid 900 tot 1.000 besmettingen zijn. Een aantal vinden we nu eenmaal niet. Als we dit gegeven enkele maanden terugrekenen (naar de start van de epidemie), dan was 300 goed voor maar liefst 9.000 besmettingen. Het was toen een andere situatie: het testmateriaal was nog niet voorhanden en we wisten nog niet heel goed hoe we tests moesten afnemen, iets wat nu veranderd is. Toch zien we nu in het hele land dat de exponentiële curve terug is.”

“Winkels geen aanjagers van epidemie”

Nu ingrijpen is volgens de professor “absoluut noodzakelijk”. Hij pleit voor strengere, nationale maatregelen en is vragende partij voor een ‘lockdown 2.0'. “Een aantal versoepelingen moet teruggedraaid worden, maar een lockdown 2.0 wil niet noodzakelijk zeggen dat we terug moeten naar de situatie van midden april waarbij alles op slot was. Voor een aantal sectoren stelt zich geen probleem, zoals winkels. Zij zijn geen aanjagers van de epidemie. Zelfs restaurants kunnen openblijven, als ze de nodige maatregelen in acht blijven houden.” Ook scholen kunnen, wat Molenberghs betreft, gewoon de deuren openen op 1 september.

Tien vaste personen, of zelfs minder. Dat is niet het einde van de wereld Professor Geert Molenberghs

Ingrijpen moet wel bij “een deel van de horeca, dat de kantjes eraf loopt. We zien de meeste problemen opduiken op plaatsen waar veel mensen binnen zitten te roepen en te zingen.”

Ook wil Molenberghs de vrijetijdscontacten terugschroeven. “Bubbels van vijftien personen die elke week wisselen, kan in het huidige stadium echt niet meer. Jammer genoeg is dit nog wel toegelaten. Het beperken van de sociale contacten moet dringend doorgevoerd worden. Tien vaste personen, of zelfs minder. Dat is niet het einde van de wereld.”

“Hoe sneller we dit doen, hoe minder hoog de curves zullen gaan. Elke dag dat men vroeger ingrijpt, is pure winst.” Er bleek geen politieke consensus over een inkrimping van de bubbel, iets wat Molenberghs betreurt. “De cijfers zijn wat ze zijn. Zelfs als we vandaag ingrijpen, duurt het twee weken vooraleer we daar het effect van zien. De cijfers zullen blijven stijgen, hopelijk leeft iedereen de maatregelen na”.

