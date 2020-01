Exclusief voor abonnees Professor Matthijs: “Terug naar een unitair België? Qua besparing is dat quasi een nuloperatie” Sven Spoormakers

23 januari 2020

15u10

Bron: Eigen berichtgeving 5 “Terug naar een unitair België? Reken niet op een geweldige besparing”, reageert professor openbare financiën Herman Matthijs (UGent, VUB). Volgens hem zal het aantal Kamerleden dan toenemen en dient de Senaat opnieuw geactiveerd. “En de regering zal makkelijk het dubbele aantal ministers tellen. Dat is dus quasi een nuloperatie.”

Het was maar een politiek-filosofische overtuiging, geen partijstandpunt en al zeker geen onderwerp op de tafel van de regeringsonderhandelingen, suste MR-voorzitter en informateur Georges-Louis Bouchez. Maar hij had het toch maar mooi gezegd, in het Franstalige magazine ‘Wilfried’: Bouchez wil het liefst van al terug naar een unitair België. “Als er ooit een evaluatie zou komen van de zes staatshervormingen, kan ik u al de conclusie geven. Het komt erop neer dat we alles terug op nationaal niveau moeten zetten”, klonk het.

