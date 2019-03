Professor klimaatrecht: “Actievoerders wijziging grondwet zijn misleid door allerlei groeperingen. Bangmakerij” ADN

25 maart 2019

23u30

Bron: Terzake 0 Volgens professor klimaatrecht Kurt Deketelaere zijn de actievoerders die momenteel kamp hebben opgezet in Brussel met de eis om grondwetsartikel 7bis te herzien, misleid. “Uiteindelijk is dit veel bangmakerij voor niets”, zegt hij in ‘Terzake’. De regeringen in ons land kunnen immers perfect een ambitieus klimaatbeleid voeren zonder een aanpassing van dat grondwetsartikel.

Professor Kurt Deketelaere (KU Leuven) heeft sympathie voor onder meer de actievoerende scholieren die klimaat hoog op de agenda hebben gezet. Hij is het ook met hen eens dat het klimaatbeleid in ons land niet snel genoeg gaat en vastzit door allerlei discussies.

Juridisch

Maar juridisch klopt één en ander niet helemaal, betoogt hij. De aanpassing aan grondwetsartikel 7bis, die het pad moet effenen voor een ambitieuze klimaatwet en waar mensen momenteel de straat voor opkomen, is niet noodzakelijk.



“Ik denk dat ze op vlak van hun juridische claim een beetje misleid zijn door allerlei groeperingen die nu plots komen zeggen dat we geen klimaatbeleid in dit land kunnen voeren zonder een bepaling in de grondwet en zonder een bijzondere wet. Maar dat is helemaal niet het geval. We hebben deze zaken niet nodig om een klimaatbeleid te voeren.”

“Moord en brand”

Met ‘groeperingen’ doelt hij op “Greenpeace, tal van groene ngo’s, enzovoort”. “Zij schreeuwen nu moord en brand dat die grondwettelijke bepaling er moet komen. Daar moet ik toch mee glimlachen. Uiteindelijk is dit veel bangmakerij voor niets. We hebben deze bepaling niet nodig. Als eenieder in dit land, federale overheden en gewestelijke overheden, doet wat ze moeten doen met de bevoegdheden die ze gekregen hebben, binnen de organen die daarvoor gecreëerd zijn, dan kunnen we perfect klimaatbeleid voeren”, aldus Deketelaere.

Van de bijzondere klimaatwet verwacht de professor niets. “We kunnen perfect gewone wetten aannemen op federaal niveau, we kunnen decreten aannemen op gewestelijk niveau. Elke overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen inzake milieu, energie, mobiliteit, fiscaliteit en daar waar het nodig is, moet er samengewerkt worden.”