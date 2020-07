Professor Hens: “Met de huidige besmettingen, kunnen scholen niet zomaar openen op 1 september” “Met de GEES hebben we nooit geadviseerd om contactenbubbel uit te breiden naar vijftien” mvdb

24 juli 2020

10u31

Bron: VRT 372 Als de coronacijfers blijven stijgen aan het huidige tempo, kunnen de scholen niet zomaar openen op 1 september, vreest professor biostatistiek Niel Hens (UHasselt/UAntwerpen). In ‘De Ochtend’ op Radio 1 verklaarde hij dat de GEES, de expertengroep die de regering bijstaat en waarvan hij deel uitmaakt, nooit heeft geadviseerd om de contactbubbel uit te breiden naar vijftien personen. Toch is die versoepeling sinds 1 juli in werking getreden. Alle wetenschappers roepen in koor om de personenbubbel drastisch in te krimpen.

“Als we het tij nu niet kunnen keren, starten de scholen op 1 september in code oranje of code rood. Het schooljaar wordt dan van bij de start gehypothekeerd. Kinderen hebben leerachterstand opgelopen bij de lockdown, het is enorm belangrijk dat we hen de kans geven om naar school te gaan. Er blijven vraagtekens rond het middelbaar, want kinderen kunnen vanaf hun twaalfde het virus makkelijk doorgeven.”

De intergenerationele contacten verontrusten ons zeer Professor Niel Hens

“We zien uit onze contactstudie (inmiddels aan de zevende fase toe sinds de start van de pandemie) dat de ‘beruchte’ leeftijdscategorie van 18- tot 30-jarigen meer contacten aangaat met leeftijdsgenoten én met oudere leeftijdsgroepen. Die intergenerationele contacten verontrusten ons zeer. We vrezen dat dit zich zal vertalen in een stijgend aantal hospitalisaties.”

“Het virus is inmiddels terug wijdverspreid waardoor het in de verschillende leeftijdscategorieën naar voren gaat komen. Qua hospitalisaties zit er een vertraging op, vooral omdat er een generatie tussen zit, die zelf meer asymptomatisch is, waardoor het virus onbewust wordt doorgegeven aan ouderen.“

“Uit onze studie blijkt heel duidelijk dat we de situatie kunnen ombuigen als we ons contactgedrag aanpassen. We hebben met de GEES nooit het advies gegeven om de personenbubbel uit te breiden naar vijftien, toch hebben we dat op 1 juli aangekondigd gekregen. Het probleem is dat men dit op een individuele basis is gaan interpreteren, waardoor elk individu vijftien contacten kan maken. Men moet dit toch beter gaan uitleggen en duidelijk maken dat het liefst altijd dezelfde personen zijn waarmee je contact hebt. Het gaat ons heel wat moeite kosten om de curve om te buigen, daarom had ook ik liever een inperking van de bubbel naar tien personen gezien.”

Hens is zeer somber gesteld.“We zitten in een exponentiële groei. Op een week tijd is het aantal besmettingen verdubbeld, in de provincie Antwerpen gaat het nog veel sneller. Dat is enorm zorgwekkend, er is geen tijd te verliezen om versoepelingen - al is het voor een korte tijd - terug te schroeven en de curve opnieuw onder controle te krijgen.”

Lees ook: Antwerpse gouverneur Berx: “Bubbel best beperken tot eigen gezin en paar goede vrienden”