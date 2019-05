Professor Grondwettelijk Recht en echtgenoot Laurette Onkelinx pleit voor nieuwe verkiezingen en staatshervorming TT

29 mei 2019

10u30

Bron: RTBF 64 Marc Uyttendaele, professor en advocaat Grondwettelijk Recht en echtgenoot van PS-politica Laurette Onkelinx, pleit drie dagen na de verkiezingen voor ... nieuwe verkiezingen. Maar dan wel een waarin de partijen duidelijk aangeven wat hun communautaire plannen zijn met het oog op een nieuwe staatshervorming. Dat zei hij vanmorgen op de RTBF-radio.

Na de verkiezingen van zondag ziet niemand voorlopig goed in hoe er een werkbare federale meerderheid gevormd kan worden. N-VA en PS hebben veto’s tegen elkaar, en zowel N-VA als Open Vld willen geen regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant. Veel waarnemers verwachten dan ook een lange periode van onzekerheid en crisis.

Voor Marc Uyttendaele hoeft het zo ver niet te komen. Hij ziet “een veelvoud aan onmogelijkheden, en de enige vraag is dan ook wanneer de politici zullen toegeven dat we opnieuw naar de stembus moeten. Dat is volgens mij de meest waarschijnlijke hypothese.” Voor Uyttendaele moeten die nieuwe verkiezingen dan wel plaatsvinden “zonder de lafheid waarbij men gezegd heeft: ‘We organiseren verkiezingen maar we blokkeren elk institutioneel debat.’”

Doordat het daar in de campagne niet over is gegaan, zijn de verkiezingen volgens Uyttendaele eigenlijk vervalst en is er een conflict gecreëerd tussen Vlaanderen en Wallonië. “Bij de volgende verkiezingen zal het onvermijdelijk over de toekomst van de staat moeten gaan.” Hij voorspelt dat die nieuwe verkiezingen over een half jaar of een jaar sowieso zullen plaatsvinden.