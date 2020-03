Professor Goossens: “Harde maatregelen kunnen nog vier tot zes weken van kracht zijn” SVM

13 maart 2020

15u13

Bron: VTM Nieuws 28 Professor Herman Goossens verwacht dat de harde maatregelen in België nog vier tot zes weken zullen aanhouden. “Het blijft een schatting, maar ik vrees dat de drie weken die nu opgelegd zijn niet zullen volstaan”, aldus de klinisch bioloog in het VTM Nieuws.

“De maatregelen zijn absoluut nodig. Daar bestaat geen enkele twijfel over”, windt Goossens er geen doekjes om. “We hebben bij wijze van spreken ‘geluk’ dat Italië dit eerst heeft meegemaakt, waardoor we belangrijke lessen hebben kunnen trekken.”

“Volgens mij moet het nu wel niet strenger meer worden. Als de bevolking goed gehoorzaamt, zal een volledige lockdown niet nodig zijn.”

Toeristen

Hadden we de situatie al niet moeten keren toen al die toeristen uit Italië terugkwamen? “Daar moeten we lessen uit trekken nadat deze pandemie achter de rug is. Misschien is dat zo, misschien niet. Er waren ook al mensen besmet die uit andere landen kwamen.”

“Een andere vraag is bijvoorbeeld of we carnaval niet hadden moeten afschaffen. In de Nederlandse provincie Noord-Brabant is er een gigantisch probleem, carnavalisten worden daar met de vinger gewezen. Achteraf bekeken hadden we dat misschien bij ons niet mogen toelaten.”

Opvang

Intussen worden de lessen hier opgeschort, maar wordt nog wel opvang voorzien voor de kinderen. Blijft het doorgeefluik op die manier niet gewoon in stand?

“Daar bestaat toch wat verwarring rond”, luidt het antwoord van Goossens. “Ik heb dinsdag experten uit heel Europa samengebracht in Amsterdam om daarover te debatteren. We zijn niet tot een consensus gekomen. Italianen en Nederlanders vonden dat we de scholen niet moesten sluiten, Fransen waren iets genuanceerder.”

“Kinderen zelden besmet”

“Ik vond ook dat een sluiting niet nodig was. We hebben heel veel epidemiologische informatie uit China en andere landen die duidelijk aantoont dat kinderen zelden besmet geraken. En als dat gebeurt, hebben ze weinig symptomen. Ik heb er heel wat mails over gekregen, maar de leerkrachten lopen dus eigenlijk weinig risico.”

“Ik denk dat men uiteindelijk een soort van compromis gesloten heeft waar ik me wel volledig kan in vinden. Zorg voor de tweeverdieners, zodat ze via de opvang toch een oplossing voorhanden hebben. En zorg vooral dat verpleegkundigen en artsen nog altijd hun werk kunnen blijven doen.”

“Maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen”

Hoelang zal deze situatie nu nog blijven duren? “Mensen kunnen de komende tien dagen nog altijd symptomen beginnen ontwikkelen. Het eerste effect van deze maatregelen verwacht ik binnen een tweetal weken te zien. Als iedereen de maatregelen goed opvolgt, verwacht ik dat het normale leven weer kan aanvangen binnen vier à zes weken. Het blijft een maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen.”

