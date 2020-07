Professor Erika Vlieghe dreigt met ontslag: “Ik ben niet het schaamlapje van de politiek” mvdb

24 juli 2020

12u20

Bron: De Morgen - Belga 34 Erika Vlieghe sluit niet uit dat ze ontslag neemt als voorzitter van het GEES-exitcomité. Dat verklaart ze in een interview bij ‘De Morgen’. De kwestie is ontstaan na een interview van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het VTM Nieuws. Hij verklaarde daar dat Vlieghe akkoord zou gegaan zijn om de bubbels op vijftien personen te houden. “Dat is voor mij compleet onaanvaardbaar. Ik was net als de andere experts voorstander van een kleinere bubbel”, klinkt het.



“Hij heeft zich ondertussen bij mij verontschuldigd, maar als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, dan overweeg ik om ermee op te houden als voorzitter van het exitcomité. Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.”

Na afloop van de Veiligheidsraad van donderdag, klonk al teleurstelling bij de UA-professor omdat de verkleining van de contactenbubbel niet werd doorgevoerd. “Hoe minder contacten, hoe liever. Zelfs tien is trouwens nog veel. Laat ons niet gaan rekenen. De huidige opstoten hebben te maken met feestjes, familiefeesten, trouwfeesten, dansfeesten, mensen die elkaar ontmoeten op café, in de horeca, maar ook in een aantal sportclubs.”

“We moeten ons pijnlijk bewust worden van het aantal contacten dat we allemaal hebben, niet alleen op het werk maar ook in onze vrije tijd. We moeten daarin schrappen. Minder vrienden zien en minder feestjes doen. En als je toch mensen ziet, dat je die vanop afstand ziet. Dat is de hoofdboodschap. Maar als we daarover kibbelen komen we niet to the point. The point is: minder mensen zien.”

“De boodschap moet duidelijk overkomen: het is vijf voor twaaf, twaalf uur, vijf na twaalf. Hoe je het ook wil noemen, maar de situatie is zeer ernstig”, zei Vlieghe ook.