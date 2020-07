Professor Erika Vlieghe dreigt met ontslag en neemt niet meer deel aan Veiligheidsraad: “Ik ben niet het schaamlapje van de politiek” mvdb

24 juli 2020

12u20

Bron: De Morgen - Belga 280 Infectiologe Erika Vlieghe overweegt te stoppen als voorzitter van het exitcomité GEES. Dat zegt ze in een interview met De Morgen. De UA-professor haalt onder meer een incident met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan als reden. “Als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, overweeg ik om ermee op te houden (..) Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.” Ondertussen heeft Jambon zich geëxcuseerd en drukt premier Sophie Wilmès (MR) haar “dankbaarheid” uit voor “het vele werk dat ze (de virologen uit de GEES, red.) belangeloos voor ons gedaan hebben en nog altijd doen”. Toch zal Vlieghe niet langer deelnemen aan de Veiligheidsraad of de voorbereidingen daarvan, zegt ze vanavond.

Erika Vlieghe is diensthoofd infectieziekten in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar staat ook aan het hoofd van de GEES, het expertencomité dat belast werd met de uitwerking van de exitstrategie na de lockdown.

In een interview met De Morgen sluit Vlieghe niet uit dat ze ontslag neemt uit die functie. Reden is een interview met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdagavond in de VTM-nieuwsstudio. Jambon suggereerde er dat Vlieghe akkoord ging om het aantal toegestane nauwe contacten op vijftien mensen te houden, zoals de Nationale Veiligheidsraad besliste, terwijl dat volgens de infectiologe niet zo was. “Dat is voor mij compleet onaanvaardbaar”, zegt ze.



“Ik was, net zoals de andere experts, voorstander van een kleinere bubbel, en heb dat ook meermaals gezegd tijdens de vergadering.” Volgens Vlieghe heeft Jambon zich intussen bij haar verontschuldigd. “Maar als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, dan overweeg ik om ermee op te houden als voorzitter van het exitcomité. Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.”

“Alsof wij hier plezier aan beleven”

Vlieghe behoedt zich er ook voor dat mensen de experten associëren met de coronacrisis, “alsof wij hier plezier aan beleven”. “Dat idee begint soms wel een beetje te wegen”, zegt ze. Later vandaag voegde ze er aan toe dat ze niet langer zal deelnemen aan de Veiligheidsraad of aan de voorbereidende vergaderingen ervan. “Ik zal hooguit nog schriftelijke adviezen geven”, aldus Vlieghe.

Minister-president Jambon had op het einde van de vergadering van de Veiligheidsraad wel de indruk dat Erika Vlieghe zich kon vinden in het globale akkoord, zegt zijn woordvoerder in een reactie op het interview. “Ze heeft tijdens de vergadering een paar keer duidelijk gemaakt dat ze voorstander was om de bubbel terug te brengen naar tien”, klinkt het. “Op het einde had hij echter de indruk dat ze zich kon vinden in het globale akkoord.”

Jambon heeft zich in het interview met VTM misschien onvoldoende genuanceerd uitgesproken en heeft zich intussen ook geëxcuseerd in een telefoongesprek met Vlieghe, dixit de woordvoerder. De minister-president hoopt dat het incident de relatie met de voorzitter van het exitcomité niet verstoort, klink het nog.

“Plooien zijn gladgestreken”

Premier Sophie Wilmès van haar kant benadrukt deze namiddag dat de regering Erika Vlieghe en de hele GEES dankbaar is voor het geleverde werk en het werk dat ze nog steeds leveren. “Ik heb begrepen dat het ging om een miscommunicatie, maar dat de plooien intussen gladgestreken zijn”, aldus de eerste minister. “Ik wil benadrukken dat we mevrouw Vlieghe en de hele GEES heel erg dankbaar zijn om het vele werk dat ze belangeloos voor ons gedaan hebben en nog altijd doen.”